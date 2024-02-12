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СТБ и Starlight media представили официальный трейлер украинского европейского сериала «Перевізниця»

12.02.2024

Телеканал СТБ и Starlight media представили первый трейлер 10-серийной драмы «Перевізниця», международная премьера которой состоится ко второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину. Проект создан Starlight media в партнерстве со старейшей кинокомпанией мира Gaumont, европейскими партнерами-вещателями из Франции, Германии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии, Швейцарии и глобальным дистрибьютором Beta. Смотрите официальный трейлер драмы «Перевізниця» в материале STB.UA.

Официальный трейлер украинского европейского сериала «Перевізниця»

В центре сюжета психолог Лидия, которая в первый день полномасштабного вторжения России принимает важное для себя решение стать перевозчицей для других людей. Каждая серия — новые герои и отдельная драматическая история, которая разворачивается на глазах у Лидии. С ее помощью временные попутчики не просто преодолевают путь к точке прибытия, но и решаются на разрешение сложных, иногда многолетних конфликтов с родными, осознавая, что на самом деле важно в их жизни. В течение всех серий зритель будет наблюдать и за личной историей главной героини.

Актерский состав «Перевізниці»: Анастасия Карпенко, Игорь Колтовский, Екатерина Григоренко, Надежда Левченко, Кристина Федорак, Виктор Жданов, Елена Борозенец, Александр Яцентюк, Олеся Островская, Лариса Руснак, Елена Олейникова, Михаил Дзюба, Елена Галл-Савальская, Дарина Федина, Алина Костюкова, Аня Лагодна и другие. Также в драме снялись французские актеры Karina Beuthe Orr, Adrien Rob, Antoine Herbez.

Производство — Starlight Production, Gaumont

Дистрибьютор — Beta Film

Шоуранер и режиссер-постановщик — Евгений Туник

Оператор-постановщик сериала — Владимир Иванов

Исполнительный продюсер – Евгений Шегай.

Следите за новостями о «Перевізниці» на официальных страницах телеканала СТБ:

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