Драму «Перевізниця» презентовали на киновстрече в Париже

Украинский европейский сериал «Перевізниця» презентовали на 21-й французско-немецкой киновстрече Rendez-vous franco-allemands du cinéma в Париже. Больше об этом – читайте в материале STB.UA.

К этому событию присоединились представители Gaumont Gaumont, France Television france.tv и Starlight Media. В дискуссии «Производство и дистрибуция: аудиовизуальное производство», посвященной украинскому сериалу «Перевізниця», Андреас Барейс (Gaumont), Ася Батаева-Докаленко (Starlight Media) и Катрин Гоше (France TV) презентовали сериал как кейс совместного производства, в котором Франция и Германия объединили усилия и финансирование, а также представили первый тизер.

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Ася Батаева-Докаленко, директор департамента монетизации контента Starlight Media, комментирует: «Было достаточно много сложностей, требующих дополнительного планирования и дополнительных мер безопасности. Однако творческая команда приняла вызов, и вы сможете увидеть результат – создание отличного продукта. Сейчас у нас есть первые пять эпизодов на постпродакшне, а второй пул серий – на стадии производства. Украинский уровень производства соответствует международным стандартам и креативности и является достаточно впечатляющим для наших международных партнеров. У нас есть и планы по будущим проектам в обсуждении с нашими партнерами по Gaumont. Конечно, многие другие возможные пути сотрудничества появятся, когда закончится война, тем временем мы с международными партнерами продолжаем поддерживать работу нашей индустрии и рассказываем истории, которые должны быть услышаны».

Cериал «Перевізниця» — это 10-серийная драма, основанная на событиях первых недель полномасштабной войны россии против Украины. Starlight Media создает украинско-европейский сериал в партнерстве со старейшей киностудией Gaumont при поддержке 8 европейских вещателей (France TV, ZDF, SVT, YLE, RUV, NRK, SRF) и Beta Film в качестве международного дистрибьютора.

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