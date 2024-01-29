Прем’єри СТБ сезону весна-2024

Нас єднає любов: СТБ запрошує українців на прем’єри телевізійного сезону весна-2024

Якими б різними не були наші шляхи, які б виклики не поставали перед нами, нас усіх єднає любов. До своєї родини та дітей. До справи свого життя та своєї країни. Любов допомагає нам шукати один одного крізь роки та відстані і вірити у дива. У новому сезоні ця любов поєднає українців на СТБ.



Телеканал СТБ оголошує дати головних телевізійних прем’єр, які створюють незламні українці в умовах великої війни. Цієї весни глядачі побачать перший український європейський серіал «Перевізниця», нові сезони улюблених реаліті «МастерШеф», «Супербабуся» і «Супермама», нові вражаючі історії проєкту «ДНК. Свої», прем’єрні випуски «Неймовірної правди про зірок». А також детективний серіал «К.О.Д.» і нові епізоди «Сліпої» від Space production та цілу низку захоплюючих багатосерійних мелодрам власного виробництва.

Вікна-новини продовжують оперативне інформування у складі об’єднаної редакції новин Starlight Media (Вікна + Факти) для загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Ведучі від Вікон у марафоні: Тетяна Висоцька, Орест Дрималовський та Яна Брензей.

ПРОЄКТИ весни на СТБ

«Супербабуся», другий сезон

з 14 січня, щонеділі 0 18:00 (по 4 епізоди)

Ведучий — Дмитро Карпачов

Вони керують бізнесом, підкорюють соцмережі, контролюють життя своїх дітей і відкриті до обговорення будь-яких тем. Цієї зими на вас очікують приголомшливі супербабусі, яких єднає безмежна любов до своїх онуків.

Правила проєкту вже добре знайомі шанувальникам цього сімейного реаліті: щотижня нова четвірка бабусь з різними поглядами на життя і виховання онуків змагатиметься за звання найкращої. Героїні вирушають в гості одна до одної, після чого виставляють оцінки суперницям у трьох категоріях: хазяйновитість, самореалізація і виховання онуків. У фіналі тижня свій бал одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Героїня, яка набере найбільшу кількість балів, отримує звання «Супербабуся».

А вже з 4 березня в ефір СТБ повернеться і культова «Супермама». Нові супермами перевершать усе, що ви бачили в попередніх сезонах! Сміливі, відверті, зухвалі і навіть космічні. Не пропустіть 7-й сезон реаліті, яке дивиться уся країна — з понеділка по четвер о 18:50.



Ведучий — Дмитро Карпачов

Директорка творчої студії — Анна Калина

Керівниця проєкту — Ганна Зайчук

Генеральна продюсерка виробництва програм телеканалу СТБ — Наталя Франчук

Виробництво — Starlight Production.

«МастерШеф», 13-й сезон

з 10 лютого, щосуботи о 19:00

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Легендарний кулінарний проєкт повертається в ефір СТБ, аби українці побачили, якими неймовірними героями наповнюється всесвіт «МастерШеф»! У новому сезоні за звання найсильнішого «мастершефа» знов змагатимуться аматори. Та ще й які! Кулінари з передової, розробник дронів і вражаюча родина рибачок. Жінка-м’ясничка, яка руйнує сталий стереотип про «нежіночу професію». Шанувальниця Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської, яка в прагненні покращити свій рівень кулінарної майстерності приготувала понад 70 страв за книгою суддів «МастерШеф». Кулінарка-реперка та сестри-близнючки, які готові випробувати себе конкуренцією на кухні улюбленого проєкту.

«МастерШеф» традиційно тримає в фокусі потреби наших захисників і захисниць (тих що на передовій, і тих хто проходить реабілітацію після поранень), а також їх родини. Учасники проєкту готуватимуть для ЗСУ, волонтерів і матерів; запросять у гості переможців попередніх сезонів та зірок. Багато важливих проєкту гостей будуть не тільки в кадрі, а й поза ним: як, наприклад, дітки ВПО, які напередодні новорічних свят провели незабутній день на знімальному майданчику.

Варто зазначити, що зйомки 13-го сезону стартували наприкінці листопада 2023 року і тривають просто зараз з дотриманням усіх безпекових правил під час повітряних тривог. «МастерШеф» демонструє справжню незламність, адже це вже третій сезон, який команда проєкту створює в умовах повномасштабної війни.

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова

Продюсер — Антон Мігунов

Креативний продюсер та керівник проєкту — Дмитро Широбоков

Генеральна продюсерка виробництва програм телеканалу СТБ — Наталя Франчук

Виробництво — Starlight Production.

«ДНК. Свої», третій сезон

скоро

Ведуча — Тетяна Висоцька.

СТБ продовжує соціальну місію з пошуку зниклих через війну українців. Заради того, аби рідні люди знов могли обійнятися, команда проєкту відважно береться за найскладніші пошуки, рушає у відрядження різними куточками України та проводить надскладні журналістські розслідування, пов’язані з ризиком для життя. Аби допомогти глядачам бути більш інформованими у кризових ситуаціях, «ДНК. Свої» під час етеру також веде роз’яснювальну роботу та надає корисні поради, куди звертатися для ефективної взаємодії з відповідними службами та організаціями.

У третьому сезоні «ДНК. Свої» глядачі побачать військового медика, який був в полоні у росіян, зміг врятуватися і тепер розшукує людей, які були в тому полоні разом із ним. Штурмовик який все життя шукає свого батька; евакуація з Авдіївки легендарної вчительки Костричко Раїси Іванівни та її кішки, — ці та інші історії про незламних українців нікого не залишать байдужими.

Зйомки нових історій порятунку ще тривають. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова

Генеральна продюсерка виробництва програм телеканалу СТБ — Наталя Франчук

Виробництво — Starlight Production.

«Неймовірна правда про зірок», прем’єрні випуски

з 3 лютого, щосуботи о 9:30

Ведучі — Надія Матвєєва та Григорій Решетник.

Щотижневик, який пропонує глядачам актуальні та найцікавіші новини з життя українських та світових селебрітіз. Вражаючі історії про українських зірок, які захищають нас на передовій та волонтерять. Ексклюзивні інтерв’ю та відверті зізнання. Надихаючі зустрічі та репортажі з культурних, мистецьких, кінотеатральних подій. Інсайдерська інформація, правдиві факти і тематичні дайджести. Все це — у новому сезоні «Неймовірної правди про зірок».

У першому випуску глядачі побачать: ексклюзивне інтерв’ю з феноменом української музики Yaktak; портретник американського актора Брендана Фрейзера та його легендарне повернення до Голівуду; ТОП-5 зірок, які одружилися/вийшли заміж за колишніх, дайджест актуальних подій тижня та інші сюжети.

Зйомки випусків відбуваються щотижня з дотриманням усіх безпекових правил під час повітряних тривог.

Керівник проєкту — Дмитро Слободян

Креативний продюсер — Веніамін Вегерчук

Шеф-редакторка — Юлія Черненко

Виробництво — Starlight Новини.

СЕРІАЛИ весни на СТБ

«Перевізниця», міжнародна прем’єра

«Правильний шлях підкаже серце»

в ефірі СТБ — 25 лютого

До другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну відбудеться міжнародна прем’єра першого українського європейського серіалу «Перевізниця». Проєкт створено Starlight Media у партнерстві з найстарішою кінокомпанією світу Gaumont, європейськими партнерами-мовниками з Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії, Ісландії, Данії, Фінляндії, Швейцарії та глобальним дистриб’ютором Beta. Зйомки драми проходили в Україні, а фінальні сцени — в Німеччині.

У центрі сюжету психологиня Лідія, яка в перший день повномасштабного вторгення росії ухвалює важливе для себе рішення — стати перевізницею для інших людей. Кожна серія — це нові герої та окрема драматична історія, яка розгортається на очах у Лідії. З її допомогою тимчасові попутники не просто долають шлях до точки прибуття, а й наважуються на вирішення складних, іноді багаторічних конфліктів з рідними, усвідомлюючи, що насправді є важливим в їхньому житті. Протягом усіх серій глядач спостерігатиме й за особистою історією головної героїні.

У «Перевізниці» дуже потужний акторський склад. Головну роль (Лідія) виконала Анастасія Карпенко, володарка Премії Локарно за роль у драмі «Як там Катя?». Також у ролях: Ігор Колтовський, Катерина Григоренко, Надія Левченко, Христина Федорак, Віктор Жданов, Олександр Яцентюк, Олеся Островська, Лариса Руснак, Олена Олейнікова, Михайло Дзюба, Олена Галл-Савальська, Дарина Федина, Аня Лагодна, та інші.

У драмі знялися і французькі актори Karina Beuthe Orr, Adrien Rob, Antoine Herbez, які провели на зніманнях в Києві 5 днів взимку минулого року і були вражені силою духу українців.

Крім України, міжнародна прем’єра «Перевізниці» відбудеться в ефірах 8 європейських мовників. Для європейської аудиторії серіал вийде під назвою In Her Car.

Виробництво — Starlight Production, Gaumont

Дистриб’ютор — Beta Film

Шоуранер та режисер-постановник — Євген Тунік

Оператор-постановник — Володимир Іванов («Погані дороги»)

Виконавчий продюсер — Євген Шегай.

*Також до другої річниці повномасштабного вторгнення СТБ готує тиждень спецпрограмування. Слідкуйте за анонсами на офіційних сторінках мовника.

«К.О.Д.», всеукраїнська прем’єра

скоро

Від творців улюбленого детективного серіалу «Слід» та проєкту «Сліпа»! З улюбленими героями, які об’єдналися у новий спецпідрозділ «К.О.Д.»

Історія починається з розслідування низки резонансних вбивств іноземних громадян, які сталися одночасно на Закарпатті та у Києві. Посли та консули вимагають негайного розслідування, на яке кинуто всі найкращі сили. Ця справа виявилася ідеальним полігоном для запуску в роботу унікальної комп’ютерної програми на базі штучного інтелекту, розробка якої щойно завершилася.

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Олексій Суровцев, Альбіна Перерва, Ірина Мордусенко, Олександр Форманчук, Олександр Боднар, Олена Вознесенська, Ілля Пономаренко, Роман Муленко, Міла Римар, Богдан Рубан та інші.

Виробництво SPACE Production

Керівниця проєкту — Дар’я Легоні-Фіалко, продюсерка — Катерина Ласкарі.

«Сліпа», новий сезон

з 2 лютого, щоп’ятниці о 20:00 (одразу по 4 епізоди)

У новому сезоні «Сліпа» покаже, якою потужною може бути наша любов, як сильно ми віримо в диво і як відчайдушно робимо усе, аби врятувати найрідніших!

Незряча провидиця баба Люба з дитинства володіє мудрістю предків. Завдяки прикметам і особливим знанням вона допомагає людям, які звертаються до неї по допомогу, захистити себе і близьких від родинних негараздів, уникнути обману або врятувати шлюб. Поруч зі Сліпою завжди її онучка Катя. Вона веде блог, в якому розповідає історії людей, що шукають допомоги у бабусі.

Виробництво SPACE Production

Керівниця проєкту — Дар’я Легоні-Фіалко

Продюсерка — Катерина Ласкарі.

«На лінії життя», медична драма

з 29 січня, понеділок-четвер о 20:00

Часом доля приводить нас туди, де перетинаються закляті друзі та забуті почуття. Але, попри все, ми маємо не втрачати свою лінію життя.

Саме так намагається жити і працювати військовий хірург Сергій (Артем Сеітаблаєв). Щодня у шпиталі він рятує своїх співвітчизників, які повертаються додому, скалічені війною. Зцілюючи тіла своїх пацієнтів, Сергій рятує й їхні душі. Та хто зцілить душу хірурга?

У ролях — Ахтем Сеітаблаєв, Вікторія Литвиненко, В’ячеслав Довженко.

«Просто Надія», мелодрама

24 серії

Історія про маму 3-х дітей, яка через початок повномасштабної війни заради безпеки родини змушена покинути свій дім. В складний час, без підтримки чоловіка та грошей, вона переїжджає в інше місто, де починає нове життя та робить перші кроки до здійснення своєї мрії — стати успішною пекаркою-кондитеркою.

Зйомки серіалу відбулися весною та влітку 2023 року.

У головних ролях — Зоряна Марченко, Артемій Єгоров та Сергій Кисіль

Креативна продюсерка та авторка ідеї — Оксана Калитюк

Генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ — Катерина Шевелюк.

Виробництво — Starlight Production.

Також цієї весни у слоті «СТБ. Серіал» глядачі побачать мелодрами «Звинувачується у коханні» (виробництво Art Forms Production) та «Кришталеві джерела» (виробництво Starlight Production).

Слідкуйте за анонсами на офіційних сторінках телеканалу CТБ:

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