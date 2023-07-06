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Ведуча СТБ Надія Матвєєва стала амбасадоркою прихистку у Львові

06.07.2023

Прихисток «Твоя опора» у Львові з перших днів повномасштабної війни відчинив свої двері для усіх, хто потребував допомоги. Люди з окупованих і деокупованих територій там можуть не просто переночувати, а й отримати різного роду допомогу. Амбасадоркою прихистку стала ведуча телеканалу СТБ Надія Матвєєва. Вона завітала туди, аби познайомитись із мешканцями та дізнатись найбільші їхні потреби.

Ведуча СТБ Надія Матвєєва стала амбасадоркою прихистку у Львові

Під час свого візиту до прихистку його амбасадорка Надія Матвєєва почула проблеми, досягнення, а також виклики, з якими щодня зіштовхуються його працівники. Надія впевнена, що її роль як амбасадорки, а також роль інших медійників неабияк важлива у висвітленні історій, які потребують допомоги. Адже це можливість допомагати в залученні донорів та міжнародних організацій. 

«Якщо про це не говорити, не доносити цю інформацію людям, не показувати, душею не стукати до людей, які можуть допомагати, то, на жаль, може статись, як з деякими джерельцями, що припиняють своє існування. Так не має бути. Бо, ми впевнені, що потреба в прихистку буде існувати ще багато років», — говорить Матвєєва.

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Мешканка прихистку Тетяна Циганнік розповіла телеведучій про те, як разом з чоловіком евакуювались з Маріуполя більше року тому. Їхній син нині на фронті захищає Україну. Тоді жінка навіть не думала, що їхня родина більше не побачить рідне місто.

«Ми б там точно загинули», — говорить Тетяна.  

Зараз вона мешкає у прихистку у Львові і зізнається, що це місто подарувало їй друге серце. 

Ще один мешканець прихистку — Узого Патріш із Нігерії. Тут він всього два тижні. Приїхав з чотирма дітьми з Харкова. Ще дві доньки живуть у Німеччині разом з його онукою. В Харкові чоловік прожив 22 роки, допоки росіяни не зруйнували домівку. Майже рік він з родиною жив без води, газу та світла. Заради дітей Узого ухвалив рішення їхати до Львова. Тут він зайнявся відновленням документів і планує залишитися з дітьми. 

Ведуча СТБ Надія Матвєєва стала амбасадоркою прихистку у Львові

Таких мешканців, як Тетяна та Узого, у прихистку проживає 125. Загалом він розрахований на 200 осіб. «Твоя опора» — один з найбільших прихистків у Львові. З початком великої війни шелтер прийняв близько трьох з половиною тисяч переселенців. Для дітей тут організовано найрізноманітніше дозвілля. А дорослі можуть скористатись послугами юриста, психолога та соціального працівника. 

Директорка прихистку Любов Возняк пояснює: «Наш прихисток — не про ночівлю. Він про допомогу людині відновитися, інтегруватися та відпустити, коли вона готова. У нас великий акцент на працевлаштуванні. До прикладу, за останні три місяці 63 людини знайшли роботу. Це дуже високий показник». 

Нині прихисток функціонує за рахунок донорів, а також небайдужих людей, котрі роблять благодійні внески на підтримку фонду «Твоя опора». Кожна гривня є важливою, адже це можливість допомогти всім, хто постраждав від війни. 

Ведуча СТБ Надія Матвєєва стала амбасадоркою прихистку у Львові

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