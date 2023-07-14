Ектор Хіменес-Браво отримав почесну відзнаку від Валерія Залужного

Ектор Хіменес-Браво отримав почесну відзнаку від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Ектор Хіменес-Браво – один з найактивніших волонтерів кулінарного фронту України. З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну незмінний суддя «МастерШеф» на СТБ готує для ЗСУ, проводить благодійні вечері та збори, їздить на деокуповані території та самовіддано допомагає постраждалим від великої війни українцям. 13 липня Ектор отримав почесну відзнаку «За сприяння війську» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

З 24 лютого 2022 року Ектор та команда його ресторанів готує обіди для наших захисників, організовує та підтримує благодійні ініціативи, проводить майстер-класи для дітей військових, благодійні вечері в різних куточках світу та робить усе можливе, аби допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Так, Ектору вдалося зібрати 65 000 євро на благодійній вечері у Варшаві – для постраждалих від російського вторгнення на Київщині, 404 269 грн – на благодійних вечерях у ресторанах NAM та BAO – на біонічні протези для наших захисників, понад 1 150 000 гривень на ЗСУ у соцмережах тощо.

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Ектор отримав почесну відзнаку за значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам Збройних Сил України, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану особисто від Валерія Залужного. Це стало для шеф-кухаря справжньою несподіванкою.

«Я не очікував отримати цю відзнаку. Певен, що будь-що, що ми робимо, треба робити просто так, не очікуючи нагороди. Я роблю те, що маю робити, бо прагну допомагати, – ділиться Ектор. – Коли мені подзвонили та сказали, що я маю з’явитись у логістичний центр командування ЗСУ, подумав: напевно мені повістку випишуть. Коли приїхав, там був Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Влаштували невеличку церемонію, мені вручили відзнаку.

Найбільше мене вразив той факт, що я отримав нагороду з рук Валерія Залужного. Він наш герой. Збройні сили України – найпотужніша армія у світі. І отримати таку відзнаку з рук Головнокомандувача – безцінно, це величезна честь».

«До речі, в цій будівлі всі обожнюють “МастерШеф”, справжні фани. Всі хотіли сфотографуватися зі мною, поспілкуватися. Всі знають Вову, Олю, мене. І абсолютно всі говорять, що люблять “МастерШеф”», — додав Ектор.

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