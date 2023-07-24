Новий сезон МастерШеф на СТБ: коли прем'єра

Півтори тисячі заявок, страви для справжніх героїв і сила мрій, яка долає все: СТБ готує до ефіру ще один сезон «МастерШеф»

Телеканал СТБ і Starlight Production готують до ефіру 12 сезон улюбленого проєкту українців «МастерШеф». Це вже другий сезон, який СТБ виробляє в умовах повномасштабної війни. З 26 серпня на головній кухні країни змагатимуться кулінари-аматори, а вдосконалювати майстерність їм допомагатимуть незмінні судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський.

«Навіть під час повномасштабної війни МастерШеф залишається одним з найочікуваніших телевізійних проєктів. Про це свідчать і лідерські показники проєкту в телеефірі і діджиталі, і велика увага з боку кулінарної спільноти, і стабільна зацікавленість в партнерстві з боку українських брендів. Це мотивує нас продовжувати створювати контент, який надихає українців, і розповідати історії, які надихають нас. А таких історій цього сезону буде дуже багато. Адже «МастерШеф», в першу чергу, це проєкт про силу мрій, яка здатна подолати все», — коментує генеральна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Близько 1500 анкет отримала творча команда на першому етапі кастингу. Випробування, які ще ніколи не проходили учасники; страви, які ще не розгадували судді; смаки, які ніколи не забудуться, бо рятували життя і гості, готувати для яких – честь. Цієї осені «МастерШеф» об’єднає нас навколо найсильніших мрій і щирих емоцій.

«Цей сезон підійматиме теми, які на часі для всіх: кулінарна мапа України з кінцевою точкою Крим, використання енергонакопичувачів, подкасти та багато іншого. На кастинг прийдуть учасники, чий кулінарний талант допоміг їм вижити в окупації і підтримувати тих, хто потребував допомоги. До нас приєднаються дітки-пластуни і залізничники, які рятували людей під час евакуацій, возили політиків та дипломатів. Ми готували весілля пари захисників «Азовсталі», які рік перебували в полоні. Наші судді даватимуть майстер-класи і ділитимуться власними кулінарними секретами. І вперше в історії проєкту переможця одного з конкурсів обирали глядачі», — розповідає керівник проєкту Дмитро Широбоков.

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У новому сезоні «МастерШеф» в партнерстві з відомими українськими брендами продовжить місію з популяризації наших кулінарних традицій, продуктів та спецій.

«Вихід кожного сезону «МастерШеф» в ефірі СТБ це завжди велика подія. Не тільки для глядачів, а й для рекламодавців. Цінність цього проєкту в тому, що він популяризує українські продукти і традиції, є максимально близьким глядачу, який знаходить тут усе потрібне, аби провести теплий вечір з родиною біля екрану. А спонсори проєкту без довгих вагань інтегруються в «МастерШеф», адже знають, наскільки якісно команда СТБ працює із проявами брендів і вміє робити кожен з них важливим учасником своєї неперевершеної історії. Цього сезону до проєкту долучилися і бренди, що вже мають багаторічний досвід співпраці з «МастерШеф», і ті, хто інтегруються у кулінарний контент вперше. Ми вдячні усім нашим партнерам за довіру і за підтримку українського контенту, який створюється українцями для українців», — зазначає Анатолій Покровський, директор агенції інтегрованих рішень Brand Booster.

Зйомки проєкту стартували наприкінці травня і відбуваються з дотриманням усіх безпекових правил. Не пропустіть сезон про неймовірну силу мрій – з 26 серпня о 19:00 на СТБ!

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Нагадаємо, «МастерШеф» є українською адаптацією всесвітньо відомого формату MasterChef від Banijay Rights. В ефірі СТБ проєкт з’явився 2011 року і одразу став головним кулінарним майданчиком країни, який дає потужний старт як професіоналам, так і аматорам. Кожного сезону «МастерШеф» стабільно посідає лідерські позиції. Так, за результатами сезону весна-2023 «МастерШеф. Професіонали» став лідером праймового слоту суботи серед усіх телеканалів: частка 12,07 (аудиторія 18–54, міста 50+) і 13,83 (аудиторія жінки 35–54, міста 50+), охоплення 6,97 млн глядачів (аудиторія 4+ вся Україна).

За результатами весни, СТБ став лідером серед усіх українських телеканалів як по загальній (18–54, міста 50+) так і по цільовій аудиторії (жінки 35–54, міста 50+) — частки 8,67 % і 12,10 % відповідно.

Виробництво проєкту — творча студія Starlight Production

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова

Продюсер — Дмитро Товстоляк

Креативний продюсер та керівник проєкту — Дмитро Широбоков

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках «МастерШеф»:

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