На «МастерШеф»-12 состоится свадьба защитников «Азовстали»

Найважливіша подія сезону: На «МастерШеф»-12 відбудеться весілля захисників «Азовсталі»
14.08.2023
Аджика: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
Шарлотка «Антоновский мост»: рецепт от Евгения Клопотенко
Тирамису: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Полторы тысячи заявок, блюда для настоящих героев и сила мечтаний, преодолевающая все: СТБ готовит к эфиру еще один сезон «МастерШеф»
Премьера Мастер Шеф 12 сезон – смотрите с 26 августа на СТБ
Эктор Хименес-Браво получил почетное отличие от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного