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Премьера «МастерШеф»-12: завтрак Бандеровца, любимое блюдо Ивана Франка и рецептура Мишлен в 1 выпуске

25.08.2023

Уже завтра, 26 августа, на главной кухне страны кулинары-любители посетят проект, чтобы получить белый фартук и пройти дальше. Каждый будет доказывать, что благодаря силе мечты возможно все! А совершенствовать мастерство на пути к победе им будут помогать неизменные судьи и одни из самых активных шеф-поваров-волонтеров: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. Чем удивит 1 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12? Узнайте уже завтра в 19:00 на СТБ.

МастерШеф 12 сезон 1 выпуск: анонс от 26.08.2023

Вы слышали о «Завтраке Банцеровца»? Блюдо, от которого у врагов дрожат коленки и которое захочет повторить сам Эктор. Уже в 1 выпуске участники будут поражать уникальными, аутентичными кулинарными произведениями, которых судьи раньше никогда не пробовали.

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Кроме того, участники отважатся на рецепты уровня Мишлен, или просто будут рисковать, подавая судьям базовые блюда с минимальным набором техник. Кто-то вспомнит, как в полном блэкауте готовил на маленькой горелке и решит это повторить на кастинге.

В 1 выпуске проекта «МастерШеф»-12 вы также узнаете:

    • Что такое лигенцы? И какая давняя история блюда, которое брали на жатву?
    • Кто из участников из столицы переехал в Канев, где жил сам Тарас Григорьевич Шевченко?
    • Как открыть первую кондитерскую в 15 лет? А в 19 управлять целой кухней?
    • Какой по вкусу голубь? И чья история о выживании в оккупированном Мариуполе доведет судей до слез?

Video: МастерШеф 12 сезон 1 выпуск: анонс от 26.08.2023

МастерШеф-12, что будет в 1 выпуске? Смотрите анонс 1 выпуска МастерШеф 12 сезон от 26.08.2023 на сайте СТБ

Video: МастерШеф 12 сезон 1 выпуск: анонс от 26.08.2023

МастерШеф-12, что будет в 1 выпуске? Смотрите анонс 1 выпуска МастерШеф 12 сезон от 26.08.2023 на сайте СТБ

Video: МастерШеф 12 сезон 1 выпуск: анонс от 26.08.2023

МастерШеф-12, что будет в 1 выпуске? Смотрите анонс 1 выпуска МастерШеф 12 сезон от 26.08.2023 на сайте СТБ

Не пропустите уже завтра, 26 августа, 1 выпуск проекта «МастерШеф»-12 в 19:00 на СТБ!

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