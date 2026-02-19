Спецпрограмування до 20-24 лютого на СТБ: що переглянути

До Дня пам’яті Героїв Небесної сотні та річниці повномасштабної війни: СТБ анонсує спецпрограмування до 20-24 лютого

До Дня пам’яті Героїв Небесної сотні та четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну телеканал СТБ підготував ефірне спецпрограмування. У ці дні глядачі побачать українські воєнні драми «Мама» та «Юрик», прем’єру мелодрами «Дрібне пташеня», а також українську прем’єру 10-серійної ізраїльської драми «Військовополонені» (Хатуфім).

«Мама»

20 лютого о 9:00, одразу дві частини (8 серій)

Присвячено всім Матерям захисників та захисниць України. Сюжет воєнної драми заснований на реальних подіях і розповідає щемливу історію Ніни Петрівни, син якої пішов добровольцем на війну. В один із днів вона дізнається, що її Віталій потрапив у полон в тимчасово окупованому Донбасі. Обставини складаються так, що єдиний шанс знайти сина — вирушити самій на його пошуки. Мамі доведеться пройти довгий шлях, щоб дізнатися найважливішу відповідь — чи жива її дитина.

Історія про те, яким є життя українських матерів, чиї діти виборюють свободу на фронті, отримала успіх не тільки в Україні, а й міжнародне визнання. «Мама» увійшла до основного конкурсу престижного кінофестивалю Serial Killer в Брно. Її було представлено до показу на центральних телеканалах Польщі, Чехії, Литви та Естонії. А згодом прем’єра відбулася на одній з найпотужніших стрімінгових платформ Європи — АРТЕ, де глядачі з ЄС та Великої Британії змогли побачити її українською, в дублюванні французькою та німецькою, з субтитрами англійською, італійською, іспанською, німецькою, французькою мовами.

У ролях: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький, Наталія Корецька, Тамара Антропова, Ада Роговцева, Михайло Кришталь, Максим Боряк, Олександр Божко, Дарія Матвєєва, Поліна Снісаренко-Кульчицька, Арсен Босенко, Олег Волощенко та інші.

Авторка ідеї та креативна продюсерка: Валентина Руденко. Режисер: Тарас Ткаченко. Продюсерки: Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Тетяна Куц, Вікторія Горенштейн. Виробництво — Основа Фільм Продакшн на замовлення телеканалу СТБ.

«Юрик»

20 лютого о 23:00

Війна у жахливий спосіб знищила щасливу родину Юрика: батько, дідусь і молодша сестричка загинули під час ворожих обстрілів. Одного дня мама зрозуміла, що у рідному місті Юрику загрожує небезпека бути вивезеним окупантами до росії. Заради сина вона приймає найважче у своєму житті рішення — відірвати від себе дитину, аби він врятувався і мав змогу жити у безпеці у родичів в Естонії.

Самотужки, під обстрілами, з номером телефону мами на спині Юрик триматиме свій шлях до рятівного кордону: потягом, автомобілем, з військовими у БТРі, знаходячи короткий відпочинок у добрих людей. Дорогою війни його проведе сила любові. І протягом усього шляху він згадуватиме слова мами: «Доки живеш ти — житиму я».

У ролях: Максим Боряк (Юрик), Тамара Антропова (мама), Римма Зюбіна (бабуся), Віктор Жданов, Костянтин Корецький, Анне Вєесаар (Естонія), Лііз Хааб (Естонія), Сергій Воляновський, Сергій Мяус, Валентина Руденко, Поліна Снісаренко, Олег Іваніца, Олександр Божко, Всеволод Шекіта.

Виробництво — Основа Фільм Продакшн на замовлення телеканалу СТБ. Партнери проєкту — телеканал СТБ, телекомпанія ETV (Естонія) та фонд USAID.

«Дрібне пташеня», прем’єра

21 лютого о 19:00, одразу 4 серії

Аліса живе насиченим життям у великому місті. Успішна кар’єра, таємний роман, відчуття контролю над власною долею — все руйнується в одну ніч: зрада, несподівана пропозиція іншій жінці й дзвінок від матері зі словами «доню, війна». Вимушений переїзд в маленьке містечко стає для Аліси порятунком і втечею від болю, але водночас повертає її до давніх спогадів і людей, яких вона колись не помітила.

У ролях: Анастасія Іванюк, Андрій Ісаєнко, Катерина Школа, Павло Тєкучев, Євген Ламах, Ярослав Шахторін, Олег Савкін, Лариса Руснак, Михайло Кришталь, Наталя Циганенко, Катерина Алексєєва, Олександр Ярема.

Виробництво — Основа Фільм Продакшн на замовлення телеканалу СТБ.

«Військовополонені», премʼєра на українському ТБ

23 лютого о 22:00, пн-пт по 2 серії

Драматична 10-серійна історія «Військовополонені» («Хатуфім», Ізраїль) — це відверта розмова про повернення військових з полону та складну адаптацію до цивільного життя; про родини, які чекали багато років, та про суспільство, що вчиться розуміти цей досвід.

Свого часу «Хатуфім» став міжнародною подією та ліг в основу американського серіалу Homeland. А тепер уперше буде показаний на українському телебаченні.

Напередодні української премʼєри телеканал СТБ спільно з Посольством Держави Ізраїль в Україні та Міністерством регіонального співробітництва Ізраїлю провів ексклюзивний камерний показ і обговорення у Veteran Hub — ветеранському просторі, що зокрема надає психологічну та юридичну підтримку людям із досвідом полону та їхнім сім’ям. Подія стала початком широкого діалогу про повернення з полону, роль художнього контенту в осмисленні цього шляху та допомогу міжнародного досвіду у роботі з власним.

Історія починається з повернення додому солдатів після 17 років у сирійському полоні. Німрод Клайн та Урі Зак повернулися разом з останками свого друга та побратима Амiеля Бен-Горіна. Серіал досліджує реінтеграцію Німрода та Урі у суспільство, яке зробило їх національними символами, та у перерване сімейне життя на тлі посттравматичного синдрому після тортур у полоні. Вони наново вибудовують відносини з близькими, які чекали на них чи, навпаки, змирилися зі втратою та з дітьми, які виросли без них. Вони оплакують батьків, яких не стало в період їх відсутності. Вони також мають пройти психіатричне обстеження та терапію. Коли військовий психіатр знаходить невідповідності у їхніх оповіданнях, починається службове розслідування, яке має з’ясувати, що вони приховують.

У ролях: Ішай Голан, Йорам Толедано, Яель Абекасіс, Мілі Авіталь, Ассі Коен, Аді Езроні, Яель Ейтан, Галь Зайд, Джонатан Узіл, Сенді Бар.

