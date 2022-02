17 лютого о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра продовження драматичного серіалу «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн». Роль мами зіграла відома актриса Олеся Жураківська. Про біографію, творчий шлях та особисте життя Олесі Жураківської дізнайтеся в матеріалі.

Повне ім’я: Олеся Вікторівна Жураківська

Дата народження: 13 серпня 1973 р.

Місце народження: Київ

Діяльність: актриса театру та кіно

Сімейний стан: незаміжня

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Олеся Жураківська народилася 13 серпня 1973 року в Києві, де провела дитинство. Її батько будував дороги, а мама була швачкою. З раннього віку Олеся займалася спортивною гімнастикою і проявляла артистизм. Однак вирішила піти стопами матері й освоїла професію технолога швейного виробництва.

Майбутня акторка завжди брала активну участь у суспільному житті в технікумі. Жоден мистецький захід не минав без неї. В один момент дівчина вирішила за компанію з подругою поїхати до Москви вступати на акторський факультет. На вступному іспиті до російського вишу в 90-ті роки Олеся прочитала уривок з української повісті Миколи Гоголя та заспівала українську народну пісню. І своєю майстерністю підкорила комісію. Вже в 1996 році вона закінчила Державний інститут театрального мистецтва (ГІТІС), курс В. О. Андреєва.

У Москві Олеся кілька років працювала в театрі та навіть вийшла заміж.

Акторська кар’єра. Ще в студентські роки Олеся Жураківська вперше вийшла на професійну сцену. Після закінчення університету молода актриса два роки працювала в театрі імені М. М. Єрмолової, проте зі створенням сім’ї кар’єра відійшла на другий план.

У 2002 році Жураківська розлучилася і повернулася в рідне місто, де стала акторкою Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Вона грає тут донині. Зараз Олеся постійно знімається в кіно й телесеріалах, на її рахунку до 100 ролей.

Також Олеся Жураковська стала ведучою шоу «Зважені та щасливі». У першому сезоні проекту жінка позбулася зайвих кілограмів разом з учасниками. При зрості 1,76 м актриса важила 95 кг. Беручи участь в проекті, Олеся скинула 30 кг.

Актриса зіграла одну з центральних ролей у серіалі «Кріпосна» — кухарку Павлину, що була як мати для головної героїні.

У гостросюжетній драмі «Мама» та «Мама. Продовження» Олеся Жураківська грає Ніну Петрівну ― маму українського військовослужбовця, яка вирушає в зону бойових дій, аби бодай дізнатися, чи живий її син, який після поранення потрапив у полон.

Відомі ролі Олесі Жураківської в кіно:

2001 — «Провінційний роман», Тамара

2003 — «За двома зайцями», Люська

2004 — «Залізна сотня», Катруся

2005—2006 — «Сестри по крові», Лідія

2005 — «На білому катері», Жанна

2006 — «Утьосов. Пісня тривалістю з життя», Оксана

2006 — «Професор у законі», Катя

2007 — «Фабрика щастя», Аврора

2007 — «Коли її зовсім не чекаєш», Лілія

2008 — «Король, дама, валет», Наташа

2010 — «Паршиві вівці», Ольга

2010 — «Гербарий Маши Колосовой», Наташа

2014 — «Поки станиця спить», Любаша

2016 — «Острів», Тамара

2016 — «Нитки долі», Зоя

2019―2021 — «Кріпосна», Павлина

2021―2022 — «Мама» і «Мама. Продовження», мама Ніна Петрівна

Відомі ролі Олесі Жураківської в театрі:

Філіс — «Сильвія», Альберт Герні

Гофмейстерина — «Каприз принцеси», С. Ципін

Друга придворна дама — «Ах, мій милий августин», П. Ензікат

Клодіна — «Любов часів Людовика», за п’єсою Ж.-Б. Мольєра

Рита — «Море… Ніч… Свічки…», за п’єсою Й. Бар-Йосефа «Це велике море»

Бела Берло — «Торгівці гумою», Х. Левін

Годувальниця — «Ромео і Джульєтта», В. Шекспір

