17 лютого о 20:15 на телеканал СТБ до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні глядачі побачать продовження драми «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн». Події фільму розгортаються на окупованому Донбасі.

Більше на тему: Стартувало знімання 2 сезону серіалу «Ворожка» для СТБ

Серіал «Мама» став одним із найуспішніших патріотичних проєктів і відгукнувся в серцях мільйонів телеглядачів. Прем’єра стала лідером слоту за аудиторією «жінки 35—44, міста 50+» (частка 17,24) та посіла друге місце в слоті за комерційною аудиторією «18—54, міста 50+» (частка 10,7). А на останніх, найзворушливіших моментах фільму, частка показу сягнула 22,9%. Понад 4,3 млн українців разом із Мамою чекали на її зустріч із сином.

Це історія, яка за своєю формулою точна та зрозуміла глядачеві на всій території України. За сюжетом події фільму розгортаються на окупованому Донбасі. Головна героїня Ніна Швидченко, яку зіграла заслужена артистка України Олеся Жураківська, ніколи не була так близько і водночас так безмежно далеко від свого сина. Вона знову вирушає на окуповану територію на пошуки і знаходить його тяжко пораненим у лікарні Слов’яносербська. Але як урятувати йому життя і забрати на волю? Це завдання, які їй доведеться вирішувати самотужки. Ніна Петрівна пройде ще важчі випробування, адже зіткнеться віч-на-віч з небезпекою втратити свого сина назавжди.

«Коли ми робили перший сезон, не називали його першим. Це був телевізійний фільм, і ми думали, що поставили крапку. Власне, наша історія завершилась тим, що мама продовжує свій пошук. А чи він увінчається вдачею — ми не стали диктувати це глядачеві. Кожен мав додумати, виходячи з власного досвіду. Коли серіал показали, він мав успіх. І найнеочікуваніше для мене — те, що почали писати жінки, Мами. Вони писали і Лесі, і мені, — розповідає авторка ідеї та креативна продюсерка проєкту Валентина Руденко. — Я впевнена, що глядач не тільки не занудьгує, а буде захоплений і дивитиметься з великим інтересом. Це наша історія, і вона дуже важка. Такі фільми мають бути, ми маємо говорити про це, вся країна має говорити. Адже якщо не говорити, це не закінчиться ніколи. Ми маємо щось змінювати, змінювати хоча б у своїх думках та своїй душі».

У серіалі «Мама» 2 буде 4 серії по 47 хвилин.

Режисер-постановник — Тарас Ткаченко, продюсери — Людмила Семчук, Катерина Шевелюк (СТБ), Тетяна Куц, Вікторія Горенштейн («Основа Фільм Продакшн»). Авторка ідеї та креативна продюсерка — Валентина Руденко.

«Мама»-2 – актори

Олеся Жураківська;

Микола Боклан;

Костянтин Корецький;

Наталія Корецька;

Тамара Антропова;

Ада Роговцева;

Максим Боряк;

Олександр Божко;

Дар’я Матвєєва;

Поліна Снісаренко-Кульчицька;

Арсен Босенко;

Олег Волощенко та ін.

Дивіться продовження драми «Мама» 17 лютого о 20:15 на телеканалі СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.