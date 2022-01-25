Телеканал СТБ та компанія IQ Production розпочали зйомки 2 сезону містичного детективу «Ворожка». Очікувана прем’єра відбудеться навесні 2022 року в слоті «СТБ Серіал».

Більше на тему: Дата великої прем’єри серіалу «Наперекір долі» на СТБ

На глядачів чекає продовження історії про героїню Катю, яка має дар ясновидіння, але вважає свої містичні здібності психічним відхиленням. Минулого сезону вона наважилася переїхати до столиці та почати життя з чистого аркуша. Влаштувавшись працювати в поліцейський відділок, Катя усвідомила, що її дар — зовсім не вада. За його допомогою вона знаходить розгадки у заплутаних кримінальних справах. У відділку поліції доля звела Катю з майором. Та чи можливе кохання між двома протилежними полюсами? Чи здатен прагматичний закон стати поруч із непередбачуваною містикою?

«Істотною відмінністю 2 сезону буде кількість представлених історій. Їх буде вдвічі більше. Тепер щосерії головні герої розслідують та розкривають один злочин. А це означає — більше перипетій, пригод та детективу. Майор і ясновидиця, безумовно, стануть ближчими, але водночас їхні взаємини залишаться непростими. Чому? Дізнаєтесь у 2 сезоні “Ворожки”», — коментує режисер Олег Зборовський.

Режисер — Олег Зборовський, оператор — Олексій Назарук, художник-постановник — Марина Пшеничникова.

«Ворожка»-2 ― список акторів

Антон Батирєв;

Ірина Авдєєнко;

Анастасія Цимбалару;

Олександр Пожарський;

Григорій Бакланов;

Володимир Абазопуло;

Юрій Висоцький;

Тарас Цимбалюк;

Дар’я Легейда-Сова та ін.

Продюсери «Ворожки»-2 ― Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Олена Зоз, Оксана Іванюк, Віктор Медведський, Сергій Атрощенко.

Виконавчі продюсери: Олена Зоз, Олексій Заржицький.

У другому сезоні «Ворожки» буде 16 серій по 45 хвилин.

Більше на тему: Дата прем’єри улюбленого серіалу «Папаньки»-4 на СТБ

Не пропустіть прем’єру серіалу «Ворожка»-2 навесні на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.