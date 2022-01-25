Телеканал СТБ и компания IQ Production приступили к съемкам 2 сезона мистического детектива «Ворожка». Ожидаемая премьера состоится весной 2022 года в слоте «СТБ Сериал».

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Зрителей ждет продолжение истории о героине Кате, которая обладает даром ясновидения, но считает свои мистические способности психическим отклонением. В прошлом сезоне она осмелилась переехать в столицу и начать жизнь с чистого листа. Устроившись работать в полицейском участке, Катя осознала, что ее дар — вовсе не недостаток. С его помощью она находит разгадки в запутанных уголовных делах. В отделении полиции судьба свела Катю с майором. Но возможна ли любовь между двумя противоположными полюсами? Способен ли прагматичный закон встать рядом с непредвиденной мистикой?

Режиссер сериала — Олег Зборовский, оператор — Алексей Назарук, художник-постановщик — Марина Пшеничникова.

«Существенным отличием 2 сезона будет количество представленных историй. Их будет в два раза больше. Теперь каждую серию главные герои расследуют и раскрывают одно преступление. А это значит — больше перипетий, приключений и детектива. Майор и ясновидящая, безусловно, станут ближе, но в то же время их взаимоотношения останутся непростыми. Почему? Узнаете во 2 сезоне “Ворожки”», — комментирует режиссер Олег Зборовский.

«Ворожка»-2 ― список актеров:

Антон Батырев;

Ирина Авдеенко;

Анастасия Цымбалару;

Александр Пожарский;

Григорий Бакланов;

Владимир Абазопуло;

Юрий Высоцкий;

Тарас Цымбалюк;

Дария Легейда-Сова и др.

Продюсеры сериала «Ворожка»-2 Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, Алена Зоз, Оксана Иванюк, Виктор Медведский и Сергей Атрощенко.

Исполнительные продюсеры: Алена Зоз, Алексей Заржицкий.

Во втором сезоне «Ворожки» будет 16 серий по 45 минут.

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Не пропустите премьеру сериала «Ворожка»-2 на СТБ весной 2022!

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