21 февраля на телеканале СТБ состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Наперекор судьбе» производства «Киевтелефильм». В праймовом слоте «СТБ-сериал» зрители увидят 16-серийную детективную историю.

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Новый сериал с драматическим сюжетом о переплетении личного и профессионального. Насколько тайны способны ввести в заблуждение, а также выдать желаемое за действительность? Множество семейных секретов будут раскрыты наперекор подлости, страху и судьбе!

Главная героиня Рита узнает, что ее мать погибла в загородном доме во время пожара. Следствие устанавливает, что она находилась там с любовником. Причиной воспламенения стала непотушенная сигарета… Дело списывают на несчастный случай.

Рита как раз получает диплом юриста и твердо решает самостоятельно взяться за расследование. Однако ее отец Николай Петрович и возлюбленный Артем категорически против. Неужели они что-то знают о происшествии того дня?

Артем также работает в следственном комитете. Однако когда помогает Рите устроиться туда же, начинает загружать ее работой. Мужчина попросту не хочет, чтобы его любимая копалась в сложном прошлом своей матери. Но судьба ведет Риту другим путем. Чем больше девушка старается докопаться до истины, тем более неожиданными и шокирующими становятся факты.

Переплетение настоящего детектива и драмы. Запутанные сюжетные линии и тайны, которые сбивают с пути главных героев.

Производство – «Киевтелефильм».

Режиссер-постановщик – Юрий Осипов.

Оператор-постановщик – Андрей Шкир.

«Наперекор судьбе» – список актеров:

Алена Коломина;

Александр Константинов;

Александр Наумов;

Кирилл Кузнецов;

Алена Яковлева;

Софья Ардова и др.

Video: Дата большой премьеры сериала «Наперекор судьбе» на СТБ Наперекор судьбе Украина выходит в эфир телеканала СТБ в 2022 году. Уже известна дата старта сериала Наперекор судьбе СТБ. Наперекор судьбе 2022 года дата выхода нового сезона.

Не пропустите сериал «Наперекор судьбе» с 21 февраля с понедельника по четверг в 20:15!

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