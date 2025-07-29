Режиссер Аркадий Непиталюк о сериале «Обмежено придатні»

Аркадий Непиталюк – о сериале «Обмежено придатні», говоре в кино и комедийном восприятии жизни
29.07.2025
Акторки серіалів на СТБ Дар’я Петрожицька, Вероніка Мішаєва-Яковлєва та Дар’я Легейда долучилися до ініціативи ДАР та опанували базові навички тактичної медицини
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