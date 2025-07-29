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Режисер Аркадій Непиталюк – про серіал «Обмежено придатні», говірку в кіно та комедійне сприйняття життя

29.07.2025

Незабаром на каналі СТБ має вийти 8-серійна стрічка Аркадія Непиталюка «Обмежено придатні». В інтерв’ю Коротко про режисер Аркадій Непиталюк розповів, що відбуватиметься з Найдюками в серіалі «Обмежено придатні», чому йому було важливо зняти фільм «Уроки толерантності», як популяризує у кіно говірку рідного села Лехнівка на Хмельниччині, про бажання зняти фільм про Устима Кармелюка та свою найважливішу сьогодні мрію.

Режисер Аркадій Непиталюк про серіал «Обмежено придатні»

Аркадію, «Обмежено придатні» – це продовження «Уроків толерантності» чи окрема історія? Наприклад, ті, хто не дивився фільм, зрозуміють, що це за родина і яке в неї було попереднє життя?

Це не продовження фільму «Уроки толерантності», але це історія з тією самою родиною Найдюків. Будуть і нові герої – їхні родичі, друзі, сусіди. Це геть інша історія. У фільмі «Уроки толерантності» історія відбувалася до повномасштабної війни, а ця історія відбувається вже під час повномасштабної війни. Проте, звісно, люди зрозуміють, хто такі ці персонажі, коли вперше їх побачать.

Ви писали на початку зйомок, що своє місце у зміненому війною житті шукатимуть родина Найдюків, їхні сусіди, друзі, родичі і поляки. Що поляки робитимуть в цій історії?

Ми розповідаємо історію на прикладі сім’ї Найдюків. І відображаємо дуже багато питань і проблем, котрі виникли в українців з початку повномасштабного вторгнення. Тобто – як жити, буквально де жити.

За сюжетом, одні з головних героїв серіалу – Надія Найдюк з донькою Діаною – на початку повномасштабного вторгнення виїжджають до Польщі. Тому суттєва і важлива частина історії – як Надя з Діаною намагаються прижитися у Польщі. Адже під час повномасштабної війни дуже багато українських родин роз’єдналися. Хтось виїхав за кордон, втік від ракет, бомб, снарядів, хтось залишився тут. Здебільшого тут залишилися чоловіки, повиїжджали жінки з дітьми.

У багатьох українців в реальності, коли вони пожили за кордоном місяць, пів року, рік, виникає питання: що робити далі? Бо війна не припиняється. Ракети з дронами летять, люди гинуть. Що робити, коли сім’ї роз’єднані? Наприклад, жінка вже починає думати, що чоловік, можливо, знайде іншу, котра поруч, в Україні, котра ближче, котра в таких самих обставинах. Чоловік думає, що жінка когось собі знайде за кордоном.

Такі ж ситуації виникають і з героями серіалу. У Наді з’являється симпатія до поляка Гжегожа, як і в нього до Наді. Вона й сама боїться свого почуття, цієї симпатії, бо відчуває, що може не тільки зрадити чоловікові, а й взагалі їхня родина може розпастися. Це доволі актуальні і важливі питання для українських сімей, котрі роз’єднала війна. Тому у нас декілька персонажів – поляки.

Режисер Аркадій Непиталюк про серіал «Обмежено придатні»

Поляки грають поляків чи наші?

Ні, у нас грають тільки українські актори. Поляків грають два українських актори і одна акторка, котрі гарно володіють польською мовою. Вони в кадрі говорять польською. Звісно, частково з українцями вони говорять українською, хтось ліпшою мовою, хтось гіршою, хтось ламаною українською. А між собою тільки польською.

Васю Зайця, якого зіграв Акмал Гурезов в «Уроках толерантності», ми вже не побачимо?

Тут не буде цього персонажа, бо це ж інша історія.

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Що означає назва «Обмежено придатні»? Бо в мене в голові одразу спливає «обмежено придатний до військової служби». Які часи, такі й думки.

У нас в серіалі це теж відображається, бо певні персонажі проходять ВЛК, і їх визнають «обмежено придатними».

Але фраза «обмежно придатні» має більш широкий зміст. До початку великої війни ми жили в Україні інакше. Навіть коли відбулася анексія Криму, почалася війна на Донбасі і так зване тоді АТО, все одно у нас було інше життя. А на початку повномасштабного вторгнення життя різко помінялося в усіх аспектах – у побуті, в професіях, відпочинку…

Думаю, перед усіма українцями постає питання: що робити? Хтось йде у військо, на фронт, але хтось залишається в тилу. І перед тими, хто залишився в тилу, постають питання: «що робити, наприклад, якщо неможливо працювати далі за фахом?», «а ким працювати?», «мій сусід, брат, однокласник, однокласниця пішли у військо – а я піду чи ні?», «я буду просто ховатися від війська, від війни чи просто валятися вдома, нічого не робити?» Сумління тисне і гризе.

Одна з причин, чому й сім’ї розвалюються, починаються нові внутрішньосімейні конфлікти – бо хтось в родині не знає, що робити. Жінка звинувачує в чомусь чоловіка, чоловік – жінку. По суті, всі українці почали відчувати себе тією чи іншою мірою обмежено придатними до життя під час війни. І ми шукаємо свою придатність, щоб бути повноцінно придатними до життя, тому що кожній людині хочеться жити повноцінне життя, попри те, що йде війна. Власне про це і є наш серіал. Родина Найдюків, їхні родичі, друзі шукають своє місце, свою придатність в житті під час цієї великої війни.

Режисер Аркадій Непиталюк про серіал «Обмежено придатні»

Між іншим, класний у вас суржик в «Уроках толерантності», «живий». Це ваших рук справа?

По-перше, це не суржик. Можливо, трішки суржикове забарвлення у фільмі є, але я намагався триматися саме говірки мого села Лехнівка на Хмельниччині. У серіалі у нас так само буде.

Тому це говірка, діалект Хмельниччини, зокрема й мого села Лехнівка, звідки я родом, де я ріс і народився. Адже дія і в фільмі, і в серіалі відбувається на Хмельниччині.

Звісно, є якісь так звані русизми. Але там багато, наприклад, полонізмів, тому що у нас мова на Хмельниччині насичена полонізмами. Деякі слова просто польські, відверто скажімо, я навіть не знав, що вони польські, з дитинства ними розмовляв і думав, що вони українські.

Тому це моїх рук справа. Хочу, щоб лунала саме ця мова, тому що я її добряче знаю. Це моя рідна мова. І дуже класно, коли на екрані, на сцені будуть лунати різні українські говірки. Хочеться, щоб люди читали, слухали, дивилися на все різноманіття проявів української мови.

І це прекрасно. Бо переважно у наших серіалах розмовляють літературною українською мовою, однак на побутовому рівні більшість все ж таки так не спілкується.

– Звісно! Але ж ви розумієте, що для цього треба, щоби хтось у серіалі це курував, контролював, редагував мову саме певного регіону чи певну говірку. Інакше ж не вийде. Напевне, швидше і легше робити загальновживану, почасти доволі штучну українську мову. Ми її називаємо навіть не літературною, а канцелярською. Люди самі почасти не володіють нормально українською, не говорячи вже про те, що різними говірками.

Бачте, який ви новатор у нашому кіно. «Уроки толерантності» – це теж незвична тема для українського екрану. У нас за таке не беруться. Чому ви взялися?

Тому що така тематика мені близька. Я виходець з невеличкого села. І коли переїхав навчатися до Києва, стикнувся з різними проявами життя, зокрема й з людьми з ЛГБТ-спільноти. Тоді для мене це був якийсь страх Божий. Хто ці люди? А потім почав відкривати для себе життя, різноманіття цього життя, що в людей є різні прояви сексуальності, різні мовні, культурні, естетичні, етичні, моральні прояви.

Тому я в цьому фільмі на прикладі родини Найдюків показую, що спочатку вони бачать Васю наче чужого з фільму «Чужий», наче якесь жахіття з іншої планети. Але потім вони проходять певну трансформацію, перетворюються в людей, котрі розуміють іншу людину, інше життя.

До того ж вони і самі розвиваються, вдосконалюють свої стосунки, зберігають родину, оновлюють її і перезавантажують. Це для мене теж дуже важливо було у фільмі показати. Це фільм про оновлення, перезавантаження людини, Найдюки виходять з темряви, забитості за допомогою Василя з програми «Уроки толерантності».

Режисер Аркадій Непиталюк про серіал «Обмежено придатні»

Взагалі тема сексуальності, сексуального життя і досі у нас вважається чимось непристойним на телеекранах, на великих екранах. Які відгуки вам казали після цієї стрічки?

Хтось був у захопленні і щасливий, бо така історія з’явилася на великому екрані, з такими персонажами, з такою тематикою. Бо побоюються такі історії видавати на екрані, сценарії такі писати. Хтось, навпаки, був проти цього, наявність персонажа-гея у фільмі їх чомусь налякала. Вони думали, що це взагалі якесь ЛГБТ-кіно.

Хтось розмалював фарбою афішу фільму та будівлю кінотеатру «Жовтень» перед прем’єрою. Хтось особисто з фейсбучних знайомих мені писав, мовляв, як же ви, Аркадію, опустилися до такої теми. Писали, що я хочу зруйнувати наші українські традиційні сімейні цінності. Та таким я радив спочатку подивитися кіно і зрозуміти, що там за тема.

Тому відгуки були різні. Комусь, хто з індустрії, зі сфери кіно, телебачення, сподобалися персонажі, їхнє існування в кадрі, що в нас однокадрові сцени, всі сцени зняті одним кадром, за винятком одного чи двох. Фільм отримав призи. Олена Узлюк, наприклад, отримала національну премію кінокритиків «Кіноколо» як найкраща акторка за роль у цьому фільмі. І я, і вся команда, і продюсер Сергій Лавренюк раді, що зробили цей фільм. Думаю, він і для України, і для українців з роками буде ще потрібніший. Та й загалом щоразу якісь нові історії, нові тематики відкривають інший простір індустрії.

«Обмежено придатні» – це буде комедійна історія?

– Це драматично-комедійна історія. Тобто не чиста комедія, не ситком чи скетч-шоу. Але у нас багато комедійних, гумористичних, якихось сміхових проявів. Бо і в мене, і в мого співавтора Ігоря Білиця і, власне, у продюсера Сергія Лавренюка доволі комедійне сприйняття життя. Ми багато чого помічаємо смішного в людях, навіть під час драматичних ситуацій і подій.

Не боїтеся, що не зрозуміють? Бо я з вами згодна, ми ж і нині, попри те, що плачемо, ще й жартуємо і сміємося в житті.

І це нормально. Якби я боявся і не хотів цього робити, то не займався б цією професією. І такі історії, як «Уроки толерантності», на екран би не виводив. Але я, навпаки, хочу такі історії показувати. Думаю, показувати життя, особливо під час війни, з якимись комедійними, гумористичними проявами потрібно. Люди мають бачити себе збоку і навіть сміятися з себе по-доброму. Це ж ні в якому разі не сатира.

Повірте, зараз особливо ті, хто у війську, на фронті, жартують так, що в нас волосся б стало дибки від їхніх жартів. Звісно, ми дуже стежили за тим, ще пишучи сценарій, щоби когось не образити, не сміятися з того, з чого не можна сміятися, щось показувати дуже опосередковано. Тобто в нас немає понівечених тіл, крові. Хоча це є в нашій реальності.

Режисер Аркадій Непиталюк про серіал «Обмежено придатні»

Ви вже сказали, що коли приїхали навчатися з села до Києва, було дуже багато чого незвичного. Зараз ваше село, наприклад, сильно змінилося у сприйнятті сучасного світу? Адже село часто лишається довше законсервованим.

В чомусь воно лишилося те саме. Але багато чого змінилося. Точно пішла традиційність українського села. Я бачу це по своєму селу. Пішло багато народних традицій, носіями яких були мої батьки, діди, бабці. Десь це ще, може, зберігається, можливо, у гуцулів.

Через інтернет, який у нас є всюди, трохи якось відкрилися очі у хлопців, у дівчат. Бо коли я був молодим хлопцем, різниця між Києвом і селом була суттєва. А зараз люди вже багато чого знають. Навіть якщо вони це не сприймають, все одно знають. Це вже дуже важливо.

Ви завжди кажете, що село – це ваше середовище на все життя. Чому така любов до села?

Так, це моє середовище, мій життєвий вимір. Його нікуди не діти. Я можу виїхати з села, і вже давно виїхав, але село з мене не вийде. Кажу це в гарному розумінні.

Кожен із нас, особливо ті, хто займаються авторськими історіями для екрану, має передавати людям історії, котрі знає, те життя, котре знає, той життєвий досвід, котрий має. А я найліпше відчуваю і знаю сільських людей. Знаю їхні проблеми, відчуття, почуття, думки. Мені їх дуже легко уявляти. Вони в моїй уяві дуже легко спілкуються між собою, отже – мені не важко писати їхні діалоги. Бо їхня мова – це моя мова, вона мені органічна. Це так званий мій народ. Є такий термін. Мій вчитель Віктор Борисович Кісін казав, що кожен режисер має мати свій народ, кого представляти, від чийого імені говорити.

Тому я говорю на екрані від імені провінційних українців, котрі здебільшого мешкають в селах, селищах. Навіть якщо вони переїжджають в місто, це теж цікаво, як вони стикаються з містом, з міськими жителями. Це близькі мені люди, бо я сам виходець з такого середовища. Тому і розказую про таких людей на екрані. Один критик назвав мене «майстром провінційного гумору». Потім перепитував, чи я не ображаюся. Та я радий.

Режисер Аркадій Непиталюк про серіал «Обмежено придатні»

Ви якось розповідали, що маєте задум фільму про Устима Кармелюка. Цей задум ще живе в вас?

Авжеж, звісно! Це теж один із моїх земляків. Він жив і діяв буквально неподалік Лехнівки, де я народився і виріс. Тому він добряче розбурхує мою уяву. Він такий відчайдух, сміливець, майстер, скажімо так, уникання смерті, гравець на межі життя і смерті. Мені він дуже цікавий.

Я, до речі, не розглядаю його, як розглядав Кармелюка радянський кінематограф. Радянський кінематограф подавав його як народного месника. Зрозуміло, що він грабував в більшості багатих, тому що в них було що брати. Але мені він цікавий як унікальний прояв українця. Він мені є паралеллю навіть з нашими воїнами. Бо те, що наше військо робить, як наші воїни воюють, можуть відстояти себе і свою землю – для цього треба мати певні здібності, таланти і велику життєву сміливість.

Режисер Аркадій Непиталюк про серіал «Обмежено придатні»

Але історичне кіно дуже дороге.

Так. Є продюсери, котрим цікавий цей задум. Я вже розмовляв з ними, але все впирається в гроші. Ця стрічка, за моїм задумом, має бути історичним комедійним бойовиком.

Але ж, бачте, зараз і війна, і у всьому світі складна ситуація. Фінансування кінематографу практично відсутнє. Тому невідомо, коли це станеться. Зараз можливо реалізувати більше малобюджетні історії.

А які сьогодні ваші найважливіші мрії?

Найголовніше, може, це й пафосно прозвучить, але це бажання абсолютно щире – щоби збереглася Україна, щоби ми збереглися.

Щоби якимось чином я зі своєю родиною збагнули, як нам жити далі, що робити. Щоби, наприклад, моя молодша донька знайшла свій шлях. Зараз їй 14 років. Бо старша вже доросла, живе окремо своїм життям. А що молодшій робити, поки не знаю. Це теж питання, до речі, важливе – яким шляхом і де йти. Чи в Україні, чи не в Україні, бо зараз світ доволі відкритий, можна їхати десь навчатися.

Але шалене бажання, щоби збереглася Україна, щоб далі ми могли розбудовували наше життя. Бо, наприклад, є люди, котрі не так міцно тримаються цієї землі, в них думки, куди б їм виїхати. А ми з родиною дуже кореневі українці, нам не хочеться нікуди їхати.

Режисер Аркадій Непиталюк про серіал «Обмежено придатні»

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