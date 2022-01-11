Папаньки повертаються! З 10 січня телеканал СТБ покаже перші три сезони веселого сімейного серіалу «Папаньки» виробництва «Дизель Студіо». З понеділка по четвер о 20:15 глядачі знову проживуть найяскравіші моменти разом з улюбленими героями. А вже 31 січня відбудеться прем’єра 4-го сезону «Папаньок».

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Четвірка нерозлучних друзів, що живуть в одному дворі, продовжить бурхливі та активні обговорення свого життя: спільні інтереси, сім’я та виховання дітей. Проте часом татусі самі забувають про те, що вони дорослі. А що, як не це, дає змогу глядачам упізнавати в них себе?

У 4 сезоні «Папаньок» персонаж Єгора Крутоголова знову береться підкорювати простори бізнесу. Він будує свій готель. Продовжиться і лінія сусідства Єгора та Бориса Івановича. Але тепер уже не вдома, а в готелі, де Борис Іванович працюватиме. Тим часом Женя Малишев зіткнеться з далеко не дитячими проблемами. Його дочці виповнюється 18 років, а отже, заборонити їй що-небудь він уже не в змозі. Але що ж чекає на волелюбного Сашка? У продовженні історії він виявиться зовсім не готовим до сімейного життя. Не менш хвилююче питання: з ким же одружився Сашко наприкінці 3 сезону?

Творці серіалу інтригують, що Віка по-справжньому піде з дому і житиме у свого хлопця. Також на передній план вийде Ольга Миколаївна, яку грає Вікторія Булітко. На численні прохання глядачів творці серіалу таки виводять її на рівень головних героїв. Інтригою залишається і те, які ж стосунки будуть в Ольги Миколаївни з Микитою — персонажем Євгена Гашенка.

Над четвертим сезоном працювала знімальна група: оператор-постановник — Костянтин Чумаков, художниця-постановниця — Олександра Кодій, керівниця департаменту гриму — Ірина Бєліна, керівниця департаменту костюмів — Тамара Демченко. І незмінна керівниця проєкту — Наталія Каптан. До згуртованої команди приєднався новий режисер-постановник — Валерій Шалига.

У 4 сезоні серіалу «Папаньки» зіграли актори Євген Сморигін, Єгор Крутоголов, Євген Гашенко та Андрій Федінчик зі своїми серіальними супутницями ― Ольгою Атанасовою, Лілією Ребрик, Ольгою Арутюнян та Наталкою Денисенко.

Дивіться серіал «Папаньки» з 10 січня з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. 4 сезон серіалу «Папаньки» виходить 31 січня о 20:15. Не проґавте прем’єру!

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