Папаньки возвращаются! С 10 января телеканал СТБ покажет первые три сезона веселого семейного сериала «Папаньки» производства «Дизель Студио». С понедельника по четверг в 20:15 зрители снова проживут самые яркие моменты вместе с полюбившимися героями. А уже 31 января состоится премьера 4-го сезона «Папанек».

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Четверка закадычных друзей, живущих в одном дворе, продолжит бурные и активные обсуждения своей жизни: общие интересы, семья и воспитание детей. Но порой папаньки сами забывают о том, что они взрослые. А что, как не это, позволяет зрителям узнавать в них самих себя?

В 4 сезоне «Папанек» персонаж Егора Крутоголова вновь берется покорять просторы бизнеса. Он строит свой отель. Продолжится и линия соседства Егора и Бориса Ивановича. Но теперь уже не дома, а в отеле, где Борис Иванович будет работать. Тем временем Женя Малышев столкнется с далеко не детскими проблемами. Его дочери исполняется 18 лет, а значит, запретить ей что-либо он уже не в силах. Но что же ждет свободолюбивого Сашу? В продолжении истории он окажется совсем не готовым к семейной жизни. Не менее волнующий вопрос: на ком же женился Саша в конце 3 сезона?

Создатели сериала интригуют, что Вика по-настоящему уйдет из дома и будет жить у своего парня. Также на передний план выйдет Ольга Николаевна, которую играет Виктория Булитко. По многочисленным просьбам зрителей создатели сериала таки выводят ее на уровень главных героев. Интригой остается и то, какие отношения будут у Ольги Николаевны с Никитой — персонажем Евгения Гашенко.

Над четвертым сезоном работала съемочная группа: оператор-постановщик — Константин Чумаков, художник-постановщик — Александра Кодий, руководитель департамента грима — Ирина Белина, руководитель департамента костюмов — Тамара Демченко. И бессменный руководитель проекта — Наталья Каптан. К сплоченной команде присоединился новый режиссер-постановщик — Валерий Шалыга.

В 4 сезоне сериала «Папаньки» сыграли актеры Евгений Сморыгин, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Андрей Фединчик со своими сериальными спутницами – Ольгой Атанасовой, Лилией Ребрик, Ольгой Арутюнян и Натальей Денисенко.

Смотрите сериал «Папаньки» с 10 января с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. 4 сезон сериала «Папаньки» выходит 31 января в 20:15. Не пропустите премьеру!

Video: Дата премьеры любимого сериала «Папаньки»-4 на СТБ Папаньки 4 сезон Украина выходит в эфир телеканала СТБ в 2022 году. Уже известна дата старта сериала Папаньки 4 сезон на СТБ. Папаньки 4: дата выхода нового сезона.

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