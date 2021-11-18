Зрители телеканала СТБ первыми увидели заключительные серии третьего сезона легендарной костюмированной драмы «Крепостная». И пока украинцы активно обсуждают неожиданную развязку, телеканал СТБ и FILM.UA сообщают: это не финал! Продолжению «Крепостной» ― быть. Совсем скоро нас ждет начало новой истории, новой борьбы за любовь и раскрытие всех тайн.

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Съемки четвертого сезона «Крепостной» в самом разгаре. Премьера в эфире СТБ состоится в 2022 году.

«Крепостная» — первая и единственная украинская костюмированная драма, покорившая миллионы сердец по всему миру. История большой любви, за которой следят фанаты 50-ти стран. Уникальный проект позволил зрителям заглянуть во времена крепостных и панов, балов и светских вечеров, технического прогресса и больших социальных сдвигов, на фоне которых главные герои борются за право быть свободными, любить и самим определять свою жизнь.

За три сезона поклонники «Крепостной» прожили целую жизнь вместе с полюбившимися героями. В четвертом сезоне легендарной мелодрамы зрители увидят продолжение событий вокруг уже хорошо известных фамилий: Жадан, Яблоневский, Червинские, Косачи, Дорошенко и другие. Сюжетных линий, полного актерского состава и тайн грядущей премьеры создатели проекта пока не раскрывают. Однако известно, что события нового сезона будут происходить спустя 23 года, а в центре истории окажутся дети главных героев. Среди актеров мы увидим Тараса Цымбалюка, Станислава Боклана и Сергея Стрельникова.

Режиссер — Алексей Есаков

Сценаристы — Ольга Кржечевская, Анна Гаршина, Елена Косенко, Алиса Линдеман, Тала Пристаецкая

Оператор-постановщик — Артем Васильев

Креативный продюсер — Тала Пристаецкая

Исполнительные продюсеры — Наталья Никифорова, Андрей Ризванюк

Генеральные продюсеры — Виктор Мирский, Людмила Семчук.

Video: Когда премьера 4 сезона легендарной драмы «Крепостная» Когда премьера нового сезона легендарной драмы Крепостная. Дата выхода 4 сезона сериала Крепостная. Когда выйдет 4 сезон Крепостная на СТБ 2022 года - читайте

Напомним, после грандиозного успеха первых сезонов в эфире СТБ «Крепостная» продолжает завоевывать международный рынок. В июле 2019 года сериал с ошеломляющим успехом прошел на польском телеканале TVP1. Польские зрители обсуждали проект наравне с «Игрой престолов» и с нетерпением ждут продолжения. Далее сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию (A.K Company), Чехию (Prima TV), Венгрию, Словакию, Болгарию (BNT), Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в Балканские страны. Летом 2020 года сериал был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал, премьера состоялась на канале Divinity. А зрители территорий Северной Америки могут смотреть «Крепостную» на VOD-сервисе Amazon Prime.

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