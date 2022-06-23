Холостяк ― огонь: украинки хотят увидеть Тараса Цымбалюка в новом сезоне «Холостяка»

Актер «Крепостной», «Кофе с кардамоном» и «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк после информации о разводе с женой Тиной Антонюк получил от поклонниц призывы поучаствовать в новом сезоне романтического реалити «Холостяк» на СТБ.

Тарас Цымбалюк пообещал, как и его бывшая жена, не рассказывать о причине развода. Однако он поделился с подписчиками эмоциями.

«Сам того не ожидая, оказался в статусе холостяка… Жизнь иногда вносит свои коррективы», ― пишет актер в своем Instagram.

фото — Instagram Тараса Цимбалюка (@_the_public_eye_)

К записи он добавил фото, продемонстрировав полуобнаженное тело. Поклонницы актера и пользователи соцсетей были поражены снимком и резким изменением семейного положения Цымбалюка, и начали рекомендовать его для участия в новом сезоне самого известного романтического проекта Украины «Холостяк».

«Холостяк такой огонь, что жарко стало, Следующий “Холостяк”, СТБ просыпайтесь!; Давайте в новый сезон Холостяка; Сейчас все девушки соберутся в очередь; Ничего себе, какой холостяк; Идите на следующего Холостяка; Теперь точно буду смотреть эту передачу; Это не огонь, это пожар; После победы, будем снимать следующего Холостяка!!!; К Решетнику на программу!; Завидный холостяк Украины и за ее пределами; СТБ, Здесь кандидат на новый 13-й сезон нашелся; Сейчас девушки разорвут Ваш direct, Тарас!!!! Всего лучшего на жизненной дороге!; Тогда можно Вас пригласить в проект «Холостяк». Это шутка конечно… но не могу поверить… казалось, что ваша пара прямо мега супер гармоничная…; После победы будете первым кандидатом в шоу «Холостяк» СТБ», ― пишут ему поклонницы в комментариях.

Напомним, что 19 июня Тарас Цымбалюк в стороз сообщил, что расстался с женой. Тина Антонюк написала пост в Instagram, в котором попросила не беспокоить ее, потому что она не собирается комментировать развод.

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