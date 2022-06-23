Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru

Холостяк ― вогонь: українки хочуть побачити Тараса Цимбалюка в новому сезоні «Холостяка»

23.06.2022

Актор «Кріпосної», «Кави з кардамоном» та «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк після заяви про розлучення з дружиною Тіною Антонюк отримав від шанувальниць заклики прийняти участь в новому сезоні романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ.

Українки хочуть побачити Тараса Цимбалюка у новому сезоні Холостяка

Тарас Цимбалюк пообіцяв, як і його колишня дружина, не розповідати про причину розлучення. Проте, він поділився з підписниками емоціями.

«Сам того не очікуючи, опинився в статусі холостяка… Життя іноді вносить свої корективи», ― пише актор у своєму Instagram.

Українки хочуть побачити Тараса Цимбалюка у новому сезоні Холостяка

фото – Instagram Тараса Цимбалюка (@_the_public_eye_)

До запису він додав фото, на якому продемонстрував напівоголене тіло. Прихильниці Тараса та користувачі соцмереж були вражені знімком та різкою зміною сімейного стану Цимбалюка, й почали рекомендувати його для участі в новому сезоні найвідомішого романтичного проєкту України «Холостяк» на СТБ.

Українки хочуть побачити Тараса Цимбалюка у новому сезоні Холостяка

Українки хочуть побачити Тараса Цимбалюка у новому сезоні Холостяка

«Холостяк такий вогонь, аж жарко стало, Наступний “Холостяк”. СТБ прокидайтеся!; Давайте у новий сезон холостяка; Зараз всі дівчата зберуться у чергу; Нічогенький такий холостяк; Підете на наступного Холостяка; Тепер точно буду дивитися цю передачу; Це не вогонь, це пожар; Після перемоги, будемо знімати наступного Холостяка!!!; До Решетника на програму!; Завидний холостяк України та за її межами; СТБ, Тут кандидат на новий 13-й сезон знайшовся; Зараз дівчата розірвуть Ваш direct, Тарасе!!!! Всього найкращого на життєвій дорозі!; Тоді можна Вас запросити в проект “Холостяк”. Це жарт звісно… але не можу повірити… здавалося, що ваша пара Прямо мега супер гармонічна…; Після перемоги будете першим кандидатом до шоу “Холостяк” СТБ», ― пишуть йому прихильниці в коментарях.

Українки хочуть побачити Тараса Цимбалюка у новому сезоні Холостяка

Українки хочуть побачити Тараса Цимбалюка у новому сезоні Холостяка

Нагадаємо, що 19 червня Тарас Цимбалюк в сторіз повідомив, що розлучився із дружиною. Тіна Антонюк написала пост в Instagram, у якому попросила не турбувати її, бо вона не збирається коментувати розлучення.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Тарас Цимбалюк
Телеканал СТБ

Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною Тіною Антонюк

 Українки хочуть побачити Тараса Цимбалюка у новому сезоні Холостяка
Телеканал СТБ

Ксенія Мішина поділилась історією свого друга військового

 панкейки на молоці
Телеканал СТБ

Панкейки на молоці: рецепт від Єлизавети Фалей

 наталка денисенко
Телеканал СТБ

100 днів незламності: актори серіалів СТБ поділилися власними висновками за час війни

 Наталка Денисенко
Телеканал СТБ

Актори телеканалу СТБ привітали українців з Днем вишиванки

 Олексій Суровцев мама
Телеканал СТБ

День матері 2022: Олексій Суровцев вважає, що його волонтерство під час війни ― заслуга виховання мами
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати