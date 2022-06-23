Українки хочуть побачити Тараса Цимбалюка у новому сезоні Холостяка

Холостяк ― вогонь: українки хочуть побачити Тараса Цимбалюка в новому сезоні «Холостяка»

Актор «Кріпосної», «Кави з кардамоном» та «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк після заяви про розлучення з дружиною Тіною Антонюк отримав від шанувальниць заклики прийняти участь в новому сезоні романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ.

Тарас Цимбалюк пообіцяв, як і його колишня дружина, не розповідати про причину розлучення. Проте, він поділився з підписниками емоціями.

«Сам того не очікуючи, опинився в статусі холостяка… Життя іноді вносить свої корективи», ― пише актор у своєму Instagram.

фото – Instagram Тараса Цимбалюка (@_the_public_eye_)

До запису він додав фото, на якому продемонстрував напівоголене тіло. Прихильниці Тараса та користувачі соцмереж були вражені знімком та різкою зміною сімейного стану Цимбалюка, й почали рекомендувати його для участі в новому сезоні найвідомішого романтичного проєкту України «Холостяк» на СТБ.

«Холостяк такий вогонь, аж жарко стало, Наступний “Холостяк”. СТБ прокидайтеся!; Давайте у новий сезон холостяка; Зараз всі дівчата зберуться у чергу; Нічогенький такий холостяк; Підете на наступного Холостяка; Тепер точно буду дивитися цю передачу; Це не вогонь, це пожар; Після перемоги, будемо знімати наступного Холостяка!!!; До Решетника на програму!; Завидний холостяк України та за її межами; СТБ, Тут кандидат на новий 13-й сезон знайшовся; Зараз дівчата розірвуть Ваш direct, Тарасе!!!! Всього найкращого на життєвій дорозі!; Тоді можна Вас запросити в проект “Холостяк”. Це жарт звісно… але не можу повірити… здавалося, що ваша пара Прямо мега супер гармонічна…; Після перемоги будете першим кандидатом до шоу “Холостяк” СТБ», ― пишуть йому прихильниці в коментарях.

Нагадаємо, що 19 червня Тарас Цимбалюк в сторіз повідомив, що розлучився із дружиною. Тіна Антонюк написала пост в Instagram, у якому попросила не турбувати її, бо вона не збирається коментувати розлучення.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.