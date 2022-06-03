Сегодня ровно 100 дней несокрушимости и героического сопротивления украинского народа русским захватчикам. Актеры сериалов СТБ признались, как они ощущают 100 дней войны, какие истории навсегда запечатлелись в памяти и какие выводы они сделали за это время.

Тарас Цымбалюк, актер громких сериалов СТБ «Кріпосна», «Спіймати Кайдаша», «Кава з кардамоном»:

Сколько дней прошло, столько и ощущается… Каждый день фиксируется, каждый день в новостях, эмоциях. С новыми сутками ассоциируются взрывы и прилеты, смерти знакомых. Эти сто дней и чувствуются ста днями.

Самая пропущенная через себя – история моей тещи, мамы Тины. Они с бабушкой долгое время были без связи в Мариуполе, сидели в подвале. Не менее трагичен день, когда убили актера Пашу Ли.

К сожалению, таких запоминающихся историй очень много: мариупольский театр, прилет ракеты по жилому дому Одессы на Пасху.

Вывод только один: следить в дальнейшем за своим сознанием! Это ведь наше единственное оружие.

Больше по теме: Григорий Решетник о выводах за 100 дней войны: Нужно жить здесь и сейчас, ценить каждый миг жизни и никогда не опускать руки

Анна Сагайдачная, звезда легендарной костюмированной драмы «Кріпосна»:

100 дней войны – очень много, словно несколько лет. Я думаю, это из-за переездов. За это время сын повзрослел… и я тоже. В мирное время мое осознание некоторых вещей происходило бы годами, а война все ускорила. Потому и кажется, что уже прошла целая вечность.

Меня больше всего поразила встреча с моими друзьями, которые находятся в ВСУ. Сначала с крестным моего сына – Сашей, где-то через 2 месяца после начала войны, а потом – с моей подругой Шурой, через три месяца. Я посмотрела им в глаза и четко осознала, почувствовала, что обнимаю уже совсем других людей. Они все такие же мои, но другие. Это страшно, потому что я знаю, что именно их изменило.

Жизнь – это и есть смысл. Все, что мы делаем на физическом или эмоциональном уровне – это проявления жизни. Любовь к ближнему своему — самый высокий дар и война во многих из нас его раскрыла.

Больше по теме: 100 дней сплошного ужаса: ведущие программы «Вікна-новини» поделились переживаниями во время войны

Наталка Денисенко, звезда легендарной костюмированной драмы «Кріпосна»:

Мы были с сынишкой в ​​Яремче и в Хмельницком, где очень долго тянулось время. Мне казалось, что этому не будет конца. И только когда вернулись в Киев, у меня все стабилизировалось и появилось ощущение времени. Я поняла, что война длится уже долго. Полностью перевернулось все прошлое. Я начала думать, из-за чего на нас напали, читать всю историю, понимать, сколько идет война и геноцид со стороны российской империи. Это длится всегда!

Наверное, больше всего меня поразила встреча, которая состоялась уже в Киеве. Я поехала к своей подруге, куме Лене. Они из Ирпеня. Родители ее мужа живут в Буче, были в оккупации. Я приехала к ним в гости и когда мы обнялись, она сказала мне: «Наталка, мы выжили». Тогда хлынули слезы. Я поняла, что реально происходящее могло лишить меня близких. Это физическое ощущение человека, совсем другое чувство.

Самый главный вывод за время войны – о том, что вещи – это просто вещи. Мы раньше очень сильно уделяли внимание этим вещам. Безусловно, когда я вернулась домой, меня радовали гребешки, духи, фотографии… Это грело сердце. Но когда на чаше весов стоит жизнь человека и какие-то материальные вещи, все становится неважным. Ни деньги, ни дома, ничто не важно, кроме жизней твоих близких людей!

Во-вторых, надо ценить все, что у тебя есть, и благодарить Бога! Мы все гнались за псевдоработами, титулами, деньгами… всегда думали вперед. Надо жить каждым днем, здесь и сейчас! И благодарить, что ты просто живешь.

И в-третьих, я поняла, что могу сделать для своей страны, для людей. Любая деятельность должна приносить пользу. Не стоит делить свою жизнь на глобально неважные вещи. Для себя я поняла, что любая работа в кино, любой пост должен быть направлен на то, чтобы это помогало людям! Чтобы я делала все с пользой. Думаю, так в моей жизни будет дальше. Ведь эта война сделала нас всех травмированными. Однако помогла сделать столь важные выводы.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.