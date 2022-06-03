Григорий Решетник, ведущий проектов «Холостяк», «Холостячка», «Як ти?», «Україна має талант», «Неймовірна правда про українців» рассказал о своих чувствах, мнениях и выводах, сделанных после 100 дней войны. Как ведущий пережил полномасштабное вторжение россии в Украину ― читайте в его откровении СТБ.

Поскольку мы с семьей находимся в Украине, вся концентрация эмоций, все наши переживания были и есть по полной. Кажется, что эта трагическая история длится уже больше года, а не 100 дней. Ежедневные события, информационный поток, истории, личные и услышанные от других украинцев лишают любого ощущения времени. Произошла переоценка ценностей. Сейчас мечта только одна ― скорейшая победа Украины, мир на наших землях, начало восстановления разрушенных городов и сел. Ради будущего детей, своего собственного и наших родителей. Мнения об этом заряжают и придают оптимизма.

За 100 дней войны произошло огромное количество событий, которые мы никогда не забудем и не простим. Перед глазами до сих пор страшные кадры из Бучи и Ирпеня: пытки и издевательства над людьми… Мы с женой ездили в Ирпень, чтобы своими глазами увидеть и еще раз почувствовать реальность ужасов, которые происходили на Киевщине. Это триггер для каждого из нас, что мы должны найти в себе силы побороть всю нечисть на нашей земле. ВСУ смогли отстоять эти территории, прогнать орков. Верю, что от оккупации будут освобождены все области Украины. Воспоминания и новости о происходящих по сегодняшний день зверствах россиян не дают спокойно спать. Я до сих пор просыпаюсь несколько раз за ночь, чтобы проверить новостную ленту. Но мы должны сконцентрироваться на положительных событиях. Они тоже есть! Поддержка, оказываемая нам миром, победа KALUSH ORCHESTRA на Евровидении, успехи Сборной Украины по футболу и, конечно, ВСУ.

Три главных вывода за 100 дней войны:

Надо жить здесь и сейчас. Ценить каждый миг жизни. То, что близкие рядом и они здоровы. К сожалению, большой ценой война показала, что на самом деле важно. Все лучшее ― действительно рядом, в родной стране. Никогда не опускай руки. Мы должны продолжать бороться, верить в лучшее, как бы сложно ни было. А еще слушать, что подсказывает сердце и делать это. Больше поддерживать близких и быть более человечными к другим.

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