Григорій Решетник, ведучий проєктів «Холостяк», «Холостячка», «Як ти?», «Україна має талант», «Неймовірна правда про українців» розповів про свої почуття, думки та висновки, які зробив після 100 днів війни. Як ведучий пережив повномасштабне вторгнення росії в Україну ― читайте в його розповіді СТБ.

Оскільки ми з родиною перебуваємо в Україні, вся концентрація емоцій, всі наші переживання були і є на повну. Здається, що ця трагічна історія триває вже більше року, а не 100 днів. Щоденні події, інформаційний потік, історії, особисті та почуті від інших українців, позбавляють будь-якого відчуття часу. Відбулась переоцінка цінностей. Зараз мрія лише одна ― якнайшвидша перемога України, мир на наших землях, початок відбудови зруйнованих міст та сіл. Заради майбутнього дітей, свого власного і наших батьків. Думки про це заряджають та надають оптимізму.

За 100 днів війни відбулася величезна кількість подій, які ми ніколи не забудемо та не пробачимо. Перед очима досі страшні кадри з Бучі та Ірпеня: катування та знущання над людьми… Ми з дружиною їздили до Ірпеня, аби на свої очі побачити та ще раз відчути реальність тих жахіть, які відбувалися на Київщині. Це тригер для кожного з нас, що ми маємо знайти в собі сили здолати всю нечисть на нашій землі. ЗСУ змогли відстояти ці території, прогнати орків. Вірю, що з окупації будуть звільнені всі області України. Спогади та новини про звірства росіян, які відбуваються по сьогоднішній день, не дають спокійно спати. Я досі прокидаюсь кілька разів за ніч, аби перевірити стрічку новин. Але ми маємо концентруватися на позитивних подіях. Вони також є! Підтримка, яку надає нам світ, перемога KALUSH ORCHESTRA на Євробаченні, успіхи Збірної України з футболу та, звісно, ЗСУ.

Три головні висновки за 100 днів війни:

Потрібно жити тут і зараз. Цінувати кожну мить життя. Те, що близькі поруч і вони здорові. На жаль, великою ціною війна показала, що насправді є важливим. Все найкраще ― насправді поруч, у рідній країні. Ніколи не опускати руки. Ми мусимо продовжувати боротися, вірити у краще, хоч як би складно не було. А ще слухати, що підказує серце та робити саме це. Більше підтримувати близьких та бути людянішими до інших.

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