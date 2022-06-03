Сегодня 100 дней с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Утром 24 февраля украинцы были напуганы и дезориентированы, не знали, что делать. Украинские воины продолжают храбро защищать Украину, и большинство людей позволили себе расслабиться. Ведущие программы «Вікна-новини» рассказали о 100 днях войны в их жизни. Подробности ― в материале СТБ.

Татьяна Высоцкая, ведущая «Вікна-новини», «Таємниці ДНК»:

100 дней как календарь у меня на кухне замер на дате 24 февраля. И, в самом деле, у меня пока не поднимается рука сменить дату. И так же 100 дней на внутренних дверях и окнах ― скотч. Я думаю, что нам нужно просто привыкнуть к тому, что эти 100 дней изменили нашу жизнь навсегда.

Ощущение, что этот день никак не кончится. 100 дней как один сплошной кошмар. Я каждое утро просыпаюсь, читаю ленту новостей, что произошло за ночь, и постоянно надеюсь на то, что «еще немного, еще немного…». У меня, как и у большинства людей, по ощущениям ― не было весны. Первые недели войны вообще смешались в один ужасный день. Такая «резиновая» особенность времени.

Я благодарна родственникам, которые приютили меня с детьми, ― это поступок. Невозможно забыть все человеческие истории — будь то трагедия или спасение. Матери с новорожденными младенцами в подвалах и метро, ​​раненая мать, защитившая собой дочь, которой всего несколько месяцев. Очень больно за родную оккупированную Херсонщину, ей достался в этой войне отдельный вид пыток.

Три главных вывода, которым меня научили эти 100 дней войны:

Наша психика действительно показывает чудеса адаптивности, и за это я благодарна природе.

Важнее жизни человека, близких и детей действительно ничего нет.

Сушить сухари ― это не смешная фраза от бабушек, а важное стратегическое действие.

А еще я все 100 дней думаю о том, что у нас впереди марафонский бег. Тем не менее, марафонское терпение и выдержка должны победить. Победы нам, несмотря ни на что!

Ольга Кучер, ведущая «Вікна-новини»:

По ощущениям ― будто целая жизнь прошла! Страх, паника, ужас, а потом ― забота, поддержка, вера! Такой безумный спектр эмоций пережили за это время. Каждый день был словно бесконечно длинным, но недели летели за неделями и не успели оглянуться, как война длится уже сто дней. Пусть больше не будет у нее круглых дат. Пусть она скорей закончится.

Шокировали истории и рассказы людей, переживших оккупацию и зверства русских солдат. Хочется забыть и никогда не вспоминать мучения детей, их увечья. Хочется стереть из памяти все фото из мест расстрела и массовых захоронений. Хочется об этом не думать, но это не сотрет эти события из истории. Следовательно, надо о них знать и не забывать. Не забыть ни одного преступления и наказать за него, чтобы это не повторилось.

Первый вывод ― никогда не сомневаться в себе. Так сделала Украина ― не сомневалась в себе и вступила в бой, чем удивила весь мир. Второй ― не бояться просить о помощи. Это и о себе, и об Украине. И третий вывод ― ценить каждый день. Это и о своей жизни, и о жизни именно в Украине.

Яна Брензей, ведущая «Вікна-новини»:

Для меня эти 100 дней как один бесконечный день. Кажется, что все было только что, но вместе с тем как будто и в другой жизни. Странное чувство, никогда не было такого. Выхожу на улицу и не понимаю, почему я не в теплой куртке, почему вокруг так зелено? Словно февраль до сих пор…

Это были 100 дней боли, слез, переживаний, но так же 100 дней неописуемой гордости, гордости за наш народ, который голыми руками останавливал танки, гордости за наши Вооруженные силы, которые остановили вторую армию мира. Мы простояли 100 дней и будем стоять дальше! Ибо не на тех напали!

Был, кажется, 6 или 7 день войны. Русские под Киевом, постоянно бахкает, я мало сплю и ем. Мне очень страшно и я почти соглашаюсь уезжать из столицы. Мы сидим в бомбоубежище, ждем конца тревоги, чтобы пойти посмотреть, что там на вокзале. И в этот момент заходит мой коллега, Вадим Карпяк. Мы, как всегда, говорим обо всем на свете и Вадим произносит фразу, которую я, наверное, запомню на всю жизнь: «Ты можешь быть сторожем своей жизни, а можешь быть хозяином». И я решила стать хозяйкой ― остаться в Киеве, делать любимую работу и быть рядом с близкими мне людьми. Права распоряжаться своей жизнью оккупантам полностью у меня не отнять.

Три главных вывода, которым меня научили эти 100 дней войны:

Меньше планируй ― больше делай. Ты не знаешь, что будет завтра, поэтому живи сейчас.

Не жалуйся на свою жизнь. Большинство проблем ничего не стоит, когда летит крылатая ракета.

Материальное ― очень хрупкое, его приумножение не может быть главной целью жизни.

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