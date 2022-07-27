Рубрика Херсонские Голоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой – история о любви и плену в оккупации

В своих соцсетях ведущая программы «Вікна-новини» на СТБ Татьяна Высоцкая начала рубрику #ХерсонскиеГолоса: в ней она будет рассказывать истории украинцев из Херсона, которые ей присылают в личные сообщения. Подробнее — в материале на STB.UA.

На своих страницах в соцсетях ведущая уже поделилась новой историей украинки из оккупированного Херсона.

«Татьяна и Марио. Любовь на годы и войну. Далеко не все в Херсоне, и во всей стране, готовы целовать украинский флаг, как мужчина на фото. Эта история о пленении и ужасном ― дважды! ― псевдоосвобождении. А значит, здесь не только человеческая судьба, чувства, но и политика государства. Именно поэтому ничего не сократила. Более того, еще и добавила больше об отношениях, потому что они такие невероятные.

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«У меня история о любви, но очень грустная. Так случилось, что в феврале 2022 года я познакомилась с испанским волонтером Мариано Гарсия Калатаюд. В Украине он проживает с 2014 года, занимается тем, что покупает и возит продукты на передовую для наших военных, собирает одежду, школьные принадлежности, продукты для детей-сирот в серой зоне, Марьинка, Красногоровка. Он занимает четкую проукраинскую позицию, он валенсиец и все, что делает, делает с особым пристрастием, на все сто процентов.

Когда Херсон оккупировали, Марио открыто, в первых рядах, ходил на проукраинские митинги, поддерживал херсонцев, чем только мог, хотя и сам нуждался в помощи. У него была платежная карта испанского банка, на которую ему поступали средства в евро, собственно, большинство из них он тратил на благотворительность. Но с началом войны банки установили ограничения по снятию наличных, а когда Херсон попал под оккупацию, банк-эмитент заблокировал средства на карте. 19.03.22 был последний день на свободе для Марио. Он пришел ко мне, позвонил, чтобы я вышла открыть ему, но через 2 минуты, которые мне понадобились для выхода, двое мужчин в балаклавах скрутили Марио, запихнули в темно-синий бус и вывезли в сторону здания облгосадминистрации.

Он у орков, в плену. До сих пор. Не сижу сложа руки, но то, что я делаю, скорее напоминает мышиную возню ― много усилий, выгоды ноль. Я не видела момента кражи, но с первых минут знала, в какую беду попал Марио. 21 марта орки отпустили из плена херсонского журналиста Олега Батурина, услышавшего испанский язык и судя по тому, как вел себя человек, это был Марио.

Кроме того, в одном российском паблике напечатали статью о Марио с фотографиями, которые были ТОЛЬКО у него на телефоне. У него есть друзья среди военных и на том проклятом фото он позирует с винтовкой на фоне красно-черного флага. Плюс его поведение в плену. Просыпаясь утром, Марио громко кричал «Слава Украине!» Орки записали его в наемники… это фаталити…

19 числа орки заглушали интернет в Херсоне. Я ни до кого не могла докричаться! Через знакомую, у которой была карточка лайфа, удалось вбросить в сеть первый пост. На следующий день на митинге уже просила знакомых журналистов о огласке. 21 марта информация дошла до Испании, освобождением Марио начал заниматься его «друг», через, как он говорил, серьезных людей. Этими серьезными людьми было сальдо. Никогда не напишу имя предателя с заглавной буквы. Но. Пока вопрос решался на местном уровне, орки подтверждали, что Марио у них, обещали выпустить его 23 марта. Я ждала под окнами его дома. Его не отпустили. Так как МИД Испании направил письмо в МИД россии, россия ответила, что Херсон пока не под юрисдикцией россии, последняя не является стороной конфликта. И все, орки заняли принципиальную позицию, перестали подтверждать факт нахождения Марио у них… до сих пор вокруг Марио информационная блокада никто ничего о нем не знает.

Хуже всего в этой ситуации, что человек, «друг», не проверив информацию об увольнении Марио, дал комментарии испанскому телевидению, что Марио на свободе. Здесь же эту новость подхватили журналисты, интернет-издания со ссылкой друг на друга начали печатать, что Марио на свободе. Но, Боже мой, нет!!!! 23 и 24 марта я ждала под его окнами, квартира пуста.

Потом этот «друг» давал другие комментарии телевидению, мол, да, не отпустили, мне угрожают, много извинялся… но об этом уже ни газеты, ни интернет-издания не писали. Я до сих пор не могу преодолеть волну той дезинформации, дальше есть печальный пример. Что делала лично я? Немного может совершить женщина в оккупированном Херсоне без денег и связей. 20 и 21 марта я с подругой пошла к оркам, на митинг, они стояли в границе вокруг здания ОГА. Конечно орки не подтверждают никому о том, что человек у них. «Испанец? Да нет у нас ни испанца, ни китайца…»

Но 21 марта мы еще раз попросили хоть телефон хоть кого-то, кто может предоставить информацию о Марио. Их “главный» сказал: “Ну, ладно, подойдете после митинга, посмотрю, что могу сделать”. Мы еще посмеялись, у вас автоматы, расстреляете. “Ну мы по гражданским не стреляем, мы же один народ”…Мы перешли в толпу людей на митинге и вдруг орки начали стрелять. По людям. Это было так страшно… плюс гранаты со слезоточивым газом. Я испугалась и не пошла после митинга снова к оркам. Корю себя за слабодушие, ведь это был единственный шанс получить хоть какую-то инфу напрямую от них.

Я ходила к оркам и в апреле. Сначала на Теплоэнергетики 3, это изолятор временного содержания, где орки устроили тюрьму. Общалась с охранниками. Они услышали, о ком я спрашиваю, опустили глаза. Такое впечатление, что знают, о ком я говорю, но молчат. Затем в ОГА. Позывной «Самурай», лица не видно, балаклава… «Марио? Я знаю, кто это, ну не факт, что он у нас. Но я знаю этого человека, он наёмник… он возил продукты украинским военным? Значит финансировал терроризм, это уголовно наказуемо…» Я не буду здесь рассказывать весь разговор, но орки реально зомби. Я снова не получила никакой информации.

Я держу контакт с человеком, который до сих пор пытается вести переговоры по освобождению Марио. Не могу сообщить его имени, он до сих пор на оккупированной территории. Мои попытки контактировать с орками закончились ничем, это единственная ниточка… Этот человек знает Марио лично и есть надежда… здесь стоит кое-что объяснить.

Марио родился 02.02.48, ему 74 года. Нет, это не мешает мне считать его лучшим мужчиной во Вселенной. В конце концов, человек, способный приехать из солнечной Валенсии в воюющую страну, имеет кучу друзей по миру, что все эти годы шлют ему гуманитарку, деньги, вероятно имеет достаточно харизмы, чтобы влюбить в себя женщину на 37 лет младше. В нашем общении я никогда не ассоциировала Марио с его возрастом, не знаю, как другие испанцы, но Марио замечательный, однако его телу 74 года, в последнее время у него были сильные неврологические боли, требовавшие серьезного лечения. И он в плену… его могут подвергать пыткам. Боже мой… я ничего, никакой известия не могу получить о Марио… куча заполненных анкет в СБУ, Национальное информационное бюро, Нацполицию, Красный крест… много раз терпеливо пересказываю все, что знаю по этому поводу… но пусть, главное, найдите моего единственного, потому что каждый день в плену для него может стать последним…

Пока была еще хоть одна призрачная надежда, что Марио удерживают в Херсоне, я оставалась в Херсоне. Я по себе знаю, какое вкусное сливочное масло по 250 грн, как разделить стакан гречки на маму, дочь, подругу, о котиках не забыть… лично я в эти дни в оккупации почти ничего не ела и мало спала. Утром грохот от обстрелов, вечером ловлю интернет с новостями. Работу потеряла с первого дня войны.

Работала логистом на продуктовой базе напротив Херсонского пограничного отряда, это была зона боевых действий, орки вскрыли нашу базу, в админкорпусе раскурочили платежные терминалы. Начальник охраны принял решение распустить подчиненных и развести товар средствами Красного креста в детские дома и больницы.

Но шло время, попадали в застенки к оркам знакомые или знакомые знакомых, выходили и ни один из них ничего не слышал о Марио. Моя больная мать нуждалась в лекарствах, которых в Херсоне не было. Мы решили ехать на подконтрольную территорию.

Как мы ехали, это отдельная история, водителя автобуса орки по ногам стреляли, главного волонтера колонны на последнем блокпосту задержали и отвезли в комендатуру, но, слава Богу, доехали цели. Пока я с семьей в Виннице. Здесь с нормальной связью снова начала звонить в СБУ, Нацполицию, на горячую линию 1648. В ночь на 17 июня с горячей линии 1648 я получила потрясающую новость: «По нашим данным, этот человек освобожден из плена в результате официальных обменов». О Боже… что со мной в ту ночь делалось… я написала сыну Марио в ватсап «Марио свободный», я писала на мессенджеры и знакомой редактору херсонского интернет-ресурса, несмотря на то, что на часах была вторая ночь. Потому что крыша поехала тогда от радости! Но Марио ни с кем на связь не выходил. Ни на следующий день, ни через день.

Я снова в 1648, снова «освобожден из плена в результате официальных обменов». Я оставляю свой телефон, телефон его сына, ну, ребенку своему он точно позвонит! Снова тишина. 12 дней подряд я звонила на 1648, каждый раз «да, свободный, мы передадим вашу информацию в координационный штаб»… и ничего не происходит.

Самое интересное, что ни в СБУ, ни в Нацполиции информации об освобождении Марио не было. Только координационный штаб. Каждый раз, как я звонила в нацбюро по военнопленным и гражданским пленным, я рассказывала историю о фейковом освобождении и напрямую спрашивала, не могли ли их специалисты прочитать статьи в интернете и на этом основании присвоить статус «освобожденный». И каждый раз меня уверяли, что в штабе сидят представители СБУ, ВСУ, Национальной полиции, а информация прежде чем попасть в реестр пленных, тщательно проверяется… «Вот сейчас я напишу в рабочий чат своему руководству, разберутся»… а из чата прилетает ответ: «Что за паника? Если говорим что освободили, значит освободили»… и никаких пруфов, только честное слово.

Я уже прошу общения не с Марио, а хоть с человеком, видевшим Марио после 19.03.22… и вот через 12 дней мне перезвонили из национального бюро. Они все-таки полистали интернет. И на основе фейковых статей присвоили ему статус «освобожденный». Никто мне при этом не звонил по телефону. Действительно, зачем? Я подавала информацию о пропаже Марио, указывала себя как гражданская жена, я свой телефон оставляю, где только могу. Подозреваю, что мне перезвонили только потому, что в нацбюро пришел запрос из прокуратуры и Испанского посольства, я им сообщила. Они тогда только шевельнулись. Да, это недоразумение. Но!!!!!!!! Но!!!!! Я живой человек!!!!! И это чертовски жестоко!!!!!!! Меня уверяли, что в штабе серьезные люди, ВСУ, СБУ убеждали, что все серьезно, что информация из первых рук успокаивали… ну, как так? Я понимаю, орки, они просто не люди. Но здесь свои творят «дичь»…

Нашим отношениям до его пленения было всего 1,5 месяца. Первого февраля произошла встреча. Да, это не много. Но за эти 1,5 месяца не наберется и 10 часов, когда мы не были вместе. Марио собирался последний раз отвезти помощь на передовую и завершить свою волонтерскую деятельность, сделал предложение. Ну, я, конечно, серьезная украинская женщина, сказала, что торопиться не надо, подождем хоть пол года, а лучше год, на том и оставили. Сейчас очень жалею. Официальный документ о свадьбе дал бы намного больше прав. А так… даже с горячей линии 1648 вовремя не позвонили, наверняка серьезно не восприняли.

У меня вообще об этих отношениях целый роман написать можно, я сама не понимаю, что Марио во мне нашел, потому что он человек харизматичный, а я обычная женщина.

Напоследок хочу сказать. Пока Марио был на свободе, о нем на ТВ много снимали сюжеты. Сейчас, когда он в беде, ему бы очень помогла огласка, но на сегодняшний день испанские журналисты потеряли интерес к этой теме, а украинские, кажется, особо и не интересовались… за все время два коротких упоминания в новостях, два сюжета на НТН и на канале Совет и все.

Испания, хотя и является страной НАТО, ничего не может сделать на оккупированной территории. Единственная надежда на себя и действия украинской стороны, но после второго фейкового освобождения у меня только боль и разочарование. Человек, который 7 лет возил гуманитарную помощь, помогал Украине, отдавал собственные средства и силы для преодоления последствий российской агрессии на Донбассе, и вот его дважды освобождали, но дважды это был фейк… я просто уже незнаю куда обращаться… спасибо за внимание».