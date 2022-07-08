Делаем добро вместе со звездами СТБ и Dobro.ua: истории, которые стоит поддержать

В День семьи звезды СТБ вместе с благотворительной платформой Dobro.ua призвали украинцев поддержать семьи, пострадавшие от российской агрессии. В этом году праздник отмечаем со слезами, потому что украинцы страдают… Погибшие мирные жители, дети, разрушенные дома, школы, детские сады, разведенные семьи. Но мы — одна большая семья, в которой каждый поддерживает друг друга ради общей цели: нашей Победы. Ради весомого вклада в будущее, звезды СТБ поддержали нуждающихся в помощи. Истории, которые поражают своими несокрушимостью и духом, читайте в материале STB.UA.

Григорий Решетник

24 февраля на мирную землю пришла полномасштабная война. Наши дети вынуждены прятаться от российских ракет, от обстрелов и смерти, которую несет с собой «русский мир». Жестокая реальность оставляет у маленьких мальчиков и девочек глубокие травмы на всю жизнь. И пока мы можем только воображать ужасные последствия этой войны, но их точно будут ощущать по меньшей мере несколько последующих поколений.

Война разъединила сотни тысяч детей с родителями. Дети, которые должны радоваться и смеяться под мирным небом, сегодня теряют родных, свои дома и теплые кроватки. Они нуждаются в отдыхе и профессиональной психологической реабилитации в спокойном месте.

Таким местом стал летний лагерь для эвакуированных детей в Закарпатской области. Здесь о детях заботятся профессионалы и социальные педагоги и психологи. Они разработали программу реабилитации, сочетающую полезный режим дня с последовательным отдыхом, физическими упражнениями, обучением и даже экологическими маршрутами. Но им тоже нужна наша с вами поддержка.

Давайте вместе поможем деткам набраться сил и вернуть веру в свои возможности. Мы же украинцы — мы не безразличны друг другу. Творим добро вместе!

Перейдите по ссылке для помощи:

https://dobro.ua/project/tabir_dlia_evakuiovanikh_ditei_pid_chas_viini/

Татьяна Высоцкая

Они потеряли все в мгновение ока – сколько вокруг сейчас такого горя! Но когда оно становится персонифицированным, легче протянуть руку помощи. Или несколько гривен, которые всегда имеют значение для благотворительности.

Ко Дню семьи призываю вас вместе со мной поддержать семьи, лишившиеся жилья во время войны.

В мини-убежище благотворительной организации в Киеве могут временного проживать вместе семьи с детьми: 15 человек (родителей и детей), получать продуктовую помощь, психологическую и социальную поддержку.

Благотворителям очень нужна финансовая поддержка для покупки базовых продуктов, медикаментов и средств гигиены для подопечных в приюте. Также как минимум – нужно оплатить месячный труд психолога, социального работника и водителя.

В военное время невозможно остаться равнодушным к человеческим потерям и переживаниям. Поэтому вместе мы можем преодолеть все ради общей победы!

Перейдите по ссылке для помощи:

https://dobro.ua/project/pritulok_dlia_simei_iaki_postrazhdali_vid_viini_2/

Эктор Хименес-Браво

Он сделал ей подарок — вывез 6-летнего сына из погреба в оккупации

Каждый день я слышу новые истории о том, как украинцы помогают друг другу, приближая нашу победу. Какие-то из этих истории положительные и вдохновляющие, какие-то грустные. С 24 февраля я услышал много историй, но одна поразила меня больше всего. Это история Марины из Владимировки Донецкой области.

Знаете, обычно, слыша о таком, говорят, что врагу не пожелаешь. Хотя именно им бы и пожелать… Это ведь история матери, которая не могла забрать своего маленького сына из города, где разрывались снаряды.

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения России Марина уехала на заработки, работать в поле на саженцах. Думала, что едет всего на неделю, поэтому своего шестилетнего сынишку оставила на бабушку с дедушкой. Но неделя не подошла к концу — в ее город зашли россияне, повсюду были перестрелки, въезд в город запретили.

Выжженная взрывами земля, засыпанная обломками дороги. Ад на земле есть… Марина никак не могла вывезти своего сына, мать и отца. Эвакуация не осуществлялась, знакомых с автомобилем не было, а односельчане, к кому женщина обращалась, отказались помогать.

Три дня родители и сын Марины сидели в сыром подвале. Ее тетя с мужем попали под обстрелы, после которых он остался без пальцев, а она – готовится к четвертой операции. В день рождения Марины наконец-то появился шанс вывезти сына из этого ада. Ее брат смог заправить скутер и каким-то чудом увез малыша. Родители же навязали на руки белые платки и пошли пешком. Под обстрелом…

На границе их забрали – все живы!

Сейчас они в шелтере на Волыни, организованном благотворительным фондом «Помогаем» вместе с благотворительной платформой Dobro.ua. Мальчик учится писать, теперь он сможет пойти в школу. В октябре ему исполнится 7 лет, и теперь семья может планировать завтрашний день.

Если вы хотите помочь таким людям как Марина — переходите по ссылке на копилку Armour of Peace, которая собирает средства для пострадавших от российской агрессии семей Украины. Каждая гривна, даже минимальный донат — шаг к спокойной жизни. Шаг к нашей Победе. Я являюсь партнером этого фонда, поэтому уверяю, что каждая копейка пострадавшим семьям.

Перейдите по ссылке для помощи:

https://dobro.ua/reserve_fund/armour_of_peace

Марина Боржемская

Друзья, хочу с вами поделиться важным проектом, на который нужно собрать деньги. Называется он «Несокрушимая мама».

Во время войны каждая мама является стальной героиней, которая за ребенка будет биться до конца. И неважно, ребенку 4 года или 40. Но бывает, что опасность подкрадывается так подло и коварно, что мы просто не в силах защитить ни себя, ни своих близких.

Каждая мама находится во время войны в постоянном состоянии стресса, поскольку опасность может находиться как на линии огня на передовой, так и в собственной квартире. В любое время!

«Несокрушимая мама» — это лагерь психологической реабилитации для женщин и детей, пострадавших в результате военных действий. Для семей с оккупированных территорий, переживших насилие или изнасилование. Реабилитация включает в себя две недели работы с психологом для взрослых и детей, групповые занятия, физические активности, которые помогут семьям стабилизировать свое состояние. А после двухнедельной работы с каждым будет продлено психологическое сопровождение до 3 месяцев.

Пожалуйста, переходите и донатьте сколько сможете – каждая гривна важна. Собираем средства на хорошие дела вместе!

Перейдите по ссылке для помощи:

https://dobro.ua/project/nezlamna_mama/

Светлана Арефния, эксперт рубрики «Допомога психолога»

Семья. Из чего состоит это слово? А именно из семи пунктов того, кто вы семье.

Я – хозяйка;

Я – поддержка;

Я – мама;

Я – женщина;

Я – партнерша;

Я – любовь и любовь;

Я – вдохновение.

Именно в семье мы реализуем все свои жизненные потребности: безопасность, признание и принятие. В семье мы обретаем покой, любовь, душевную гармонию, поддерживая объятия, нежные поцелуи, удовольствие и счастье.

В День семьи хочу поздравить всех украинцев и украинок и пожелать нам как можно быстрее мирного неба над головой, надежного семейного тыла, крепкой нерушимой спины-поддержки, защищающих любящих объятий и наслаждения друг друга. Берегите себя и свои семьи! Не теряйте веры, надежды и любви никогда.

Победу творят люди из-за своих добрых дел. Давайте их делать вместе!

Присоединяйтесь к людям, которые несут добро, включая Dobro.ua.

Все будет Украина!

Перейдите по ссылке для помощи:

https://dobro.ua/reserve_fund/dopomoga_ditiam_i_rodinam

Наталья Татаринцева

Сегодня день Семьи, а детки и продолжение семьи — это наша с Котиком БОЛЬШАЯ мечта и цель. Эта тема, лично для меня, очень чувствительна, потому что в моем спортивном детстве сильно не хватало семейного тепла. Поэтому, когда я вижу, как война разъединяет сотни тысяч детей с их родителями, мне хочется захватить их всех в объятия и помочь адаптироваться к новой жизни, в которую они вынужденно попали!

Эти дети нуждаются в отдыхе и реабилитации, чтобы преодолеть психологические травмы, которые оставляет после себя война. Для 20 таких детей БФ «Асперн» организует летний лагерь в Закарпатской области. Программа лагеря будет содержать полезный режим дня с последовательным отдыхом и реабилитацией, физическими упражнениями, обучением и экологическими маршрутами.

Я поддерживаю этот проект и хочу приобщить вас, уверена вам тоже не безразлично! Давайте поддержим проект лагеря для эвакуированных детей на Dobro.ua! И подарим детям спокойную жизнь, которой они больше всего заслуживают. Активная ссылка:

Перейдите по ссылке для помощи:

https://dobro.ua/project/tabir_dlia_evakuiovanikh_ditei_pid_chas_viini/

Ольга Кучер

Меня поразила история Инны. Это моя подруга-художница познакомилась с ней еще раньше на курсах рисования. Ее семья оказалась в оккупации в Херсонской области.

Без работы. Без денег. Без соцвыплат.

У нее на руках старики, которые категорически отказались выезжать из родительского дома.

Человек, у которого диагностировали онкологию.

Дочь-подросток, которая обычно не может найти работу в условиях оккупации.

И Инна, бывшая парикмахерша, нашла самый изысканный выход из ситуации.

Она предлагает людям купить ее картины. Онлайн. До войны рисование было ее хобби, которое сейчас может спасти практически всю ее семью. Инна продает картины сейчас, а выслать их сможет, когда Украина вернет Херсон.

История этой семьи – одна из тысяч, десятков тысяч семей, оказавшихся в оккупации. Да, таких историй много. Да, каждая такая история – уникальна. И то как Инна ищет спасение из, казалось бы, безысходной ситуации так красиво не может не давать надежды на то, что все будет хорошо. И уж очень скоро Инна вышлет каждому своему благодетелю приобретенную картину.

Перейдите по ссылке для помощи:

https://dobro.ua/project/shvidka_dopomoga_dlia_rodin_vazhko_khvorikh_2/

Яна Брензей

Больше всего меня задела история семьи Назаренко. Богдан и Виктория 8 лет мечтали о детях. Но забеременеть удалось только минувшей осенью. А в марте сержанта Богдана Назаренко убил российский снайпер.

Виктории об этом не сказали, чтобы не беспокоить. Когда она случайно узнала о смерти мужчины, начались преждевременные роды. К счастью, Матвей и Захарчик родились здоровы. Но Виктория с двумя новорожденными оказалась в беде – без денег и собственного жилья.

Ее историю мне и миллионам украинцев рассказал корреспондент «Вікон» Артем Сорокин. Сюжет можно увидеть здесь: ">

И произошло — нет, не удивительно — очередное подтверждение великодушия наших людей. Буквально за несколько дней тысячи неравнодушных перечислили Виктории и детям сумасшедшую сумму, которой хватит на качественное образование для ребят. Именно такую, о которой мечтал для своих детей сержант Богдан Назаренко.

Перейдите по ссылке для помощи:

https://dobro.ua/project/nezlamna_mama/

Надежда Матвеева

8 июля в Украине отмечается День семьи. В этом году со слезами, потому что украинские семьи страдают… Погибшие мирные жители, дети, разрушенные дома, школы, детские сады, разведенные семьи.

Объяснения этому нет, есть только боль, решительность и необходимость поддержки. Да, лучше всего, что каждый из нас может сделать, это поддержать пострадавших.

Благотворительная платформа Dobro.ua обладает мощным опытом помощи. Один из проектов, который я прошу поддержать – это лагерь для эвакуированных детей.

Война разъединила тысячи детей с родителями. Измученные от войны дети нуждаются в отдыхе и реабилитации, чтобы получить навыки для преодоления появившихся как раны психологических травм и которые нужно лечить. Есть цель – для 20 таких детей организовать летний лагерь, который будет работать в Закарпатской области. Программа лагеря будет содержать полезный режим дня с последовательным отдыхом и реабилитацией, физическими упражнениями, обучением и экологическими маршрутами.

Каждый вклад имеет значение, потому что приближает детишек к жизни, в которой они будут чувствовать себя счастливыми. Приобщайтесь к хорошему делу!

Перейдите по ссылке для помощи:

https://dobro.ua/project/tabir_dlia_evakuiovanikh_ditei_pid_chas_viini/

Анна Сагайдачная

Призываю поддержать проект «Лагерь для эвакуированных детей». Дети – наше будущее и сегодня мы боремся именно за него!

Психологическое здоровье детей – залог процветающего будущего нашей Украины.

Страшная трагедия, произошедшая на вокзале в Краматорске, унесла жизни многих людей и детей. Семья из Новгорода в Донецкой области была на этом вокзале. Мама хотела эвакуировать двух своих детей, когда российская ракета прилетела на вокзал и оставила ее без одной ноги, а 11-летнюю дочь вообще без ног… Чудом уцелел 11-летний сын Ярослав, который и стал теперь главным мужчиной и опорой для своих родных женщин.

Невероятной силы семья.

Перейдите по ссылке для помощи:

https://dobro.ua/project/tabir_dlia_evakuiovanikh_ditei_pid_chas_viini/

Злата Огневич

Война разъединила сотни тысяч детей с родителями. Сначала они покинули собственные дома и пытались адаптироваться к жизни в Центре социально-психологической реабилитации в Киеве, потом к жизни в бомбоубежищах, затем к эвакуации и совершенно новым условиям в Закарпатской области, к онлайн урокам для учеников. Измученные от войны дети нуждаются в отдыхе и реабилитации, чтобы получить навыки для преодоления появившихся ран психологических травм, которые нужно лечить.

Для 20 таких детей планируется организовать летний лагерь, работающий в Закарпатской области. Программа лагеря будет содержать полезный режим дня с последовательным отдыхом и реабилитацией, физическими упражнениями, обучением и экологическими маршрутами.

Горы и природа обладают мощной силой и умеют лечить. Вы знаете, как я люблю походы в горы, они наполняют и возвращают легкость в мыслях, теле. Сейчас эта легкость, а еще забота, очень нужны этим деткам.

Каждый раз, когда я слышу истории семей, пострадавших от войны, мое сердце разрывается от сожаления и боли.

Помню день, когда мы с волонтерами приехали в Бородянку поддержать семьи, пострадавшие от обстрелов. У этих людей больше нет домов. Помню их слезы и отчаяние…

Одна женщина рассказала, что отстроить дома сейчас просто невозможно, потому что кирпич рассыпается от высокой температуры. Нужно снова закладывать фундамент и начинать строительство с нуля. Сейчас семья этой женщины проживает у знакомых, предоставивших им временное убежище. Она со слезами на глазах объясняла, что даже сменной одежды нет ― все дотла сгорело. А особенно ей жалко цех мужчины, где он своими руками мастерил замечательные вещи. Любимое дело всей его жизни полностью разрушено за одну ночь в результате прилета российской ракеты.

Люди десятки лет собирали средства на свое собственное жилье и беззаботную жизнь. И это у них отняли. Я не могу себе даже представить, почему они прошли, какой страх от обстрелов им пришлось пережить… Все, что оставалось — молиться, чтобы наступил день.

Война ― самая темная и ужасная сила. Но все эти люди держатся, благодаря поддержке других небезразличных украинцев. Они продолжают жить и двигаться дальше, как бы сложно ни было.

Украина ― это большая семья, которая помогает всем и каждому. Сегодня мы все как одно целое. Готовы помогать, защищать то, что принадлежит нам. В этом и есть наша сила. Именно поэтому мы несокрушимы.

Перейдите по ссылке для помощи:

https://dobro.ua/project/tabir_dlia_evakuiovanikh_ditei_pid_chas_viini/

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