Татьяна Высоцкая увиделась с мужем в тероборороне по возвращении в Киев

В первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину, тысячи украинцев взяли оружие, чтобы защищать страну. Муж телеведущей «Вікна-Новини» та «Таємниці ДНК»Татьяны Висоцкой также защищает Украину с первых дней – он вступил в ряды терробороны Киева.

В конце мая ведущая «Вікна-новини» на СТБ Татьяна Высоцкая вернулась в родной Киев, к работе и единому новостному телемарафону. А на днях ей вместе с дочерью удалось навестить мужа, который пошел служить в первые дни войны с россией, на позициях под Киевом. Ведущая поделилась впечатлениями от поездки:

«Мы давно собирались на позиции к Алексею, посмотреть, как ребята обосновались, окопались. Экскурсией мы с дочерью удовлетворены, все сделано масштабно. А позиция, на которой служит муж, стратегична для столицы. Блиндажи, окопы, точки наблюдения ― дочь все внимательно рассмотрела, теперь своими глазами убедилась, что папа ее крепко защищает».

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