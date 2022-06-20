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Ведуча СТБ Тетяна Висоцька про повернення до Києва: Донька на власні очі переконалася, що тато її міцно захищає

20.06.2022

В перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну тисячі українців стали до зброї, щоб боронити країну. Чоловік телеведучої «Вікна-Новини» та «Таємниці ДНК»Тетяни Висоцької також боронить Україну з перших днів ― він вступив до лав тероборони Києва.

Тетяна Висоцька побачилася з чоловіком у тероборороні після повернення до Києва

Наприкінці травня ведуча «Вікна-новини» на СТБ Тетяна Висоцька повернулася до рідного Києва, до роботи та єдиного новинного телемарафону. А днями їй разом із донькою вдалось відвідати чоловіка, який пішов служити в перші дні війни з росією, на позиціях під Києвом. Ведуча поділилася враженнями від поїздки:

Татьяна Высоцкая

«Ми давно збиралися на позиції до Олексія, подивитися, як хлопці облаштувалися, окопалися. Екскурсією ми з донькою задоволені, усе зроблено масштабно. А позиція, на якій служить чоловік, стратегічна для столиці. Бліндажі, окопи, точки спостереження ― донька все уважно роздивилася, тепер на власні очі переконалася, що тато її міцно захищає».

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