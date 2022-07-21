Рубрика Херсонские Голоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой – о попытке эвакуации

Рубрика #ХерсонскиеГолоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой: «Попытки уехать в первый день, попадание под обстрел Антоновского моста, а теперь испытание оккупацией»
В своих соцсетях ведущая программы «Вікна-новини» на СТБ Татьяна Высоцкая начала рубрику #ХерсонскиеГолоса: в ней она рассказывает истории украинцев из Херсона, которые ей присылают в личные сообщения. Подробнее — в материале на STB.UA.
На своих страницах ведущая поделилась еще одной историей украинцев из оккупированного Херсона.
«Попытки уехать в первый день, попадание под обстрел Антоновского моста, а теперь испытание оккупацией и стих. Таковы они сегодня, #ХерсонскиеГолоса. Спасибо за доверие и искренность, люди! Спасибо за вашу выдержку и силу! Пока мы все ждем победы, я жду ваших историй в личных, пусть громко звучит ― #ХерсонцеУкраїна», ― пишет Таня Высоцкая.
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«Уже в первый день войны наш автомобиль попал под обстрел за Антоновским мостом, когда многие ехали из Херсона. Мы чудом уцелели и вырвались из этого ада. В Херсоне мы арендовали квартиру. Как все началось, решили ехать домой ― к родителям мужа в село. Это единственная дорога в нашу деревню. Проехать по ней снова мы решились потом только через 2 месяца/
За мостом есть пост дорожной полиции ― небольшое здание с украинским флагом. Но за ней мы увидели человечков в зеленой форме, в каске, с закрытым лицом и грязно-белой повязкой на рукаве. Я старалась смотреть прямо, и повторяла как мантру «Спокойно, мы мирные люди, мы едем домой, все будет хорошо, по нам стрелять не будут». Все же автоматы и что-то большое в их руках нагоняли тревогу.
Один из них стоял на трассе, его глаза были черные и раскосые, и этот страшный пронзительный взгляд, казалось, остановился на мне. Мы сбросили скорость, думали, что нас остановят, но он просто кивнул. Весь транспорт двигался в колонне на средней скорости. Проехали…
Потом было очень громко! Казалось, что гремит все небо, было много черного дыма. На наших глазах взорвалась газель. Больно осознавать, что погибли люди, с которыми мы лишь несколько минут назад общались, когда стояли в получасовой пробке. Не знаю как, но моему мужу удалось развернуться. У меня до сих пор перед глазами смуглый юноша, который бежал за нашим автомобилем и что-то кричал. Я вернулась открыть заднюю дверь, чтобы впустить его, и увидела почти в упор танк, направлявший дуло прямо на нас. Затем выстрелы, глина, щебень, осколки на лобовом стекле ― взрыв! ― это был джип, который ехал впереди… Снова боль ―погибли люди.
Мы пригнулись и ехали в никуда… Дочь сильно кричала и плакала, для подросткового возраста это был огромный стресс! Была мысль хватать документы, переноску с кошкой, выскакивать на ходу и скатываться в сторону. Бог уберег! Наш автомобиль уцелел, мы выехали на мост, возвращались в город на бешеной скорости, а перед нами ехал автобус с выбитыми окнами, позади ― пустой мост! Слава Богу, спаслись! А вот тот смуглый юноша?.. Не знаю…
В Херсоне все было еще спокойно, это как 2 параллельных мира: ездили маршрутки, суетились люди, дети играли на площадке. Но уже через два часа мы сидели в укрытии.
Сгоревшая газель еще долго стояла посреди дороги у моста, от джипа почти ничего не осталось, сейчас о тех событиях напоминает только дыра в асфальте. Но, к сожалению, дыра осталась внутри каждого члена моей семьи: у меня, у мужа, у дочери и у кошки ― это было ее первое путешествие.
В нашей многоэтажке был подвал, который жильцы обустроили под бомбоубежище: сделали запасы воды, обустроили санузел, небольшие окна закрыли мешками с песком, сделали места для сидения и ночлега. Несколько ночей мы с дочерью там и ночевали. Я не говорю спали, потому что было очень страшно.
А в тот день, когда город обстреливали, в подвале было насколько много людей, что было тяжело дышать, то ли от паники, то ли и в самом деле, не хватало кислорода… А в это время в соседнем дворе вышедших из укрытия людей просто разорвало на куски, пылал наш ТРЦ «Фабрика», а в школе неподалеку вылетели окна… Мы держались за руки и молились…
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Сейчас мы дома, но мы в оккупации. И это уже новая история. Вот стихотворение написалось:
Знову ранок. Прокинулись. Добре.
Ми живі. Гул ракет прогримів,
Розумію, що десь буде горе,
Що сьогодні не станеться див…
Умикаю «Єдині новини»,
О дев’ятій мовчу з усіма…
Не вміщається біль у хвилину,
У свідомості ― досі зима.
Треба жити! Піду вип’ю кави,
Нагодую пухнастих котів.
Інтернет на горі упіймаю,
Подзвоню до рідненьких батьків.
Як почую їх голос ― радію,
А як ні ― то чекаю весь день
Хоча б смайлик ― маленьку надію,
Що в мережі вже є абонент.
Знайду сили, піду до крамниці,
Мейд-ін-раша товар ― якість дно.
Ну а ціни ― в кошмарах не сниться.
Та знецінене наше зерно!
Наші землі ру$ня обкрадає,
За ці ж гроші купує людей.
«10 тисяч рублєй, только дайтє
Паспарта сваі паскарєй!»
Є нуждені, а є і продажні,
Вишиванку зняли і пішли,
Але більше, звичайно, нас справжніх,
Українців на рідній землі!
Ми без зброї ― її в нас забрали,
Без символіки ― здерли, зняли.
Ми без влади ― усі потікали.
Без зв’язку, лиш злощасне +7
Ми не їдемо, ми в себе вдома,
Захопити ― не значить зламать!
Та безсилля породжує втому.
Знаю, треба іще почекать!».
Если у вас есть истории личные или близких, которые должно узнать как можно больше украинцев, пишите Татьяне в личные сообщения в соцсетях.
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