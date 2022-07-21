Рубрика Херсонские Голоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой – о попытке эвакуации

В своих соцсетях ведущая программы «Вікна-новини» на СТБ Татьяна Высоцкая начала рубрику #ХерсонскиеГолоса: в ней она рассказывает истории украинцев из Херсона, которые ей присылают в личные сообщения. Подробнее — в материале на STB.UA.

На своих страницах ведущая поделилась еще одной историей украинцев из оккупированного Херсона.

«Попытки уехать в первый день, попадание под обстрел Антоновского моста, а теперь испытание оккупацией и стих. Таковы они сегодня, #ХерсонскиеГолоса. Спасибо за доверие и искренность, люди! Спасибо за вашу выдержку и силу! Пока мы все ждем победы, я жду ваших историй в личных, пусть громко звучит ― #ХерсонцеУкраїна», ― пишет Таня Высоцкая.

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«Уже в первый день войны наш автомобиль попал под обстрел за Антоновским мостом, когда многие ехали из Херсона. Мы чудом уцелели и вырвались из этого ада. В Херсоне мы арендовали квартиру. Как все началось, решили ехать домой ― к родителям мужа в село. Это единственная дорога в нашу деревню. Проехать по ней снова мы решились потом только через 2 месяца/

За мостом есть пост дорожной полиции ― небольшое здание с украинским флагом. Но за ней мы увидели человечков в зеленой форме, в каске, с закрытым лицом и грязно-белой повязкой на рукаве. Я старалась смотреть прямо, и повторяла как мантру «Спокойно, мы мирные люди, мы едем домой, все будет хорошо, по нам стрелять не будут». Все же автоматы и что-то большое в их руках нагоняли тревогу.

Один из них стоял на трассе, его глаза были черные и раскосые, и этот страшный пронзительный взгляд, казалось, остановился на мне. Мы сбросили скорость, думали, что нас остановят, но он просто кивнул. Весь транспорт двигался в колонне на средней скорости. Проехали…

Потом было очень громко! Казалось, что гремит все небо, было много черного дыма. На наших глазах взорвалась газель. Больно осознавать, что погибли люди, с которыми мы лишь несколько минут назад общались, когда стояли в получасовой пробке. Не знаю как, но моему мужу удалось развернуться. У меня до сих пор перед глазами смуглый юноша, который бежал за нашим автомобилем и что-то кричал. Я вернулась открыть заднюю дверь, чтобы впустить его, и увидела почти в упор танк, направлявший дуло прямо на нас. Затем выстрелы, глина, щебень, осколки на лобовом стекле ― взрыв! ― это был джип, который ехал впереди… Снова боль ―погибли люди.

Мы пригнулись и ехали в никуда… Дочь сильно кричала и плакала, для подросткового возраста это был огромный стресс! Была мысль хватать документы, переноску с кошкой, выскакивать на ходу и скатываться в сторону. Бог уберег! Наш автомобиль уцелел, мы выехали на мост, возвращались в город на бешеной скорости, а перед нами ехал автобус с выбитыми окнами, позади ― пустой мост! Слава Богу, спаслись! А вот тот смуглый юноша?.. Не знаю…

В Херсоне все было еще спокойно, это как 2 параллельных мира: ездили маршрутки, суетились люди, дети играли на площадке. Но уже через два часа мы сидели в укрытии.

Сгоревшая газель еще долго стояла посреди дороги у моста, от джипа почти ничего не осталось, сейчас о тех событиях напоминает только дыра в асфальте. Но, к сожалению, дыра осталась внутри каждого члена моей семьи: у меня, у мужа, у дочери и у кошки ― это было ее первое путешествие.

В нашей многоэтажке был подвал, который жильцы обустроили под бомбоубежище: сделали запасы воды, обустроили санузел, небольшие окна закрыли мешками с песком, сделали места для сидения и ночлега. Несколько ночей мы с дочерью там и ночевали. Я не говорю спали, потому что было очень страшно.

А в тот день, когда город обстреливали, в подвале было насколько много людей, что было тяжело дышать, то ли от паники, то ли и в самом деле, не хватало кислорода… А в это время в соседнем дворе вышедших из укрытия людей просто разорвало на куски, пылал наш ТРЦ «Фабрика», а в школе неподалеку вылетели окна… Мы держались за руки и молились…

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Сейчас мы дома, но мы в оккупации. И это уже новая история. Вот стихотворение написалось:

Знову ранок. Прокинулись. Добре.

Ми живі. Гул ракет прогримів,

Розумію, що десь буде горе,

Що сьогодні не станеться див…

Умикаю «Єдині новини»,

О дев’ятій мовчу з усіма…

Не вміщається біль у хвилину,

У свідомості ― досі зима.

Треба жити! Піду вип’ю кави,

Нагодую пухнастих котів.

Інтернет на горі упіймаю,

Подзвоню до рідненьких батьків.

Як почую їх голос ― радію,

А як ні ― то чекаю весь день

Хоча б смайлик ― маленьку надію,

Що в мережі вже є абонент.

Знайду сили, піду до крамниці,

Мейд-ін-раша товар ― якість дно.

Ну а ціни ― в кошмарах не сниться.

Та знецінене наше зерно!

Наші землі ру$ня обкрадає,

За ці ж гроші купує людей.

«10 тисяч рублєй, только дайтє

Паспарта сваі паскарєй!»

Є нуждені, а є і продажні,

Вишиванку зняли і пішли,

Але більше, звичайно, нас справжніх,

Українців на рідній землі!

Ми без зброї ― її в нас забрали,

Без символіки ― здерли, зняли.

Ми без влади ― усі потікали.

Без зв’язку, лиш злощасне +7

Ми не їдемо, ми в себе вдома,

Захопити ― не значить зламать!

Та безсилля породжує втому.

Знаю, треба іще почекать!».