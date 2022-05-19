19 мая во всем мире празднуют День вышиванки. Украинская национальная одежда поразила жителей многих стран мира, а украинцы, которые выезжали с Родины, несли любовь к вышиванке вместе с собой в новые страны. Вышивка на украинской рубашке уникальна для каждого района, области, а часто даже для городка или села. На День вышиванки принято уважать эту уникальную часть украинской культуры, и актеры СТБ рассказали о традициях празднования и поздравили украинцев.

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Алена Лавренюк, шоуранер и звезда сериала «Кава з кардамоном»:

Теперь мы, украинцы, как никогда чувствуем свою идентификацию. Язык, культура и наши традиции ― это то, что мы должны сохранить и передать детям. Вышиванка уже давно стала популярной во всем мире, и у меня их очень много. От старинных, которые еще носили мои прабабушки, до современных от наших украинских дизайнеров.

Тарас Цымбалюк, актер нашумевших сериалов СТБ «Крепостная», «Спіймати Кайдаша», «Кава з кардамоном»:

Сейчас то время, когда следует перезагрузить свое сознание. Пора понять, что каждый символ Украины нуждается в огромном внимании всех жителей нашей прекрасной страны! Это касается и нашей вышиванки как символа украинского народа. Это большой праздник, к которому нужно отнестись очень серьезно. Серьезнее, чем в прошлом году, так точно. Слава Украине!

Анна Сагайдачная, звезда легендарной костюмированной драмы «Крепостная»:

Я несказанно счастлива, что украинская культура сейчас звучит настолько ультрасовременно, что ее чувствует весь цивилизованный мир. Украинцы ― это люди будущего!

Наталка Денисенко, звезда легендарной костюмированной драмы «Крепостная»:

Хочу поздравить всех украинцев с Днем вышиванки! Для меня это действительно большой праздник. Сегодня я обязательно надену вышитую рубашку, которую вышивала в молодости моя мама, а шила бабушка. Этой рубашке 40 лет! Под эту рубашку у меня одета копия старинного дукача Черниговской области.

Нам обязательно следует сохранять эту традицию. Ведь такой уникальной и красивой одежды нет больше нигде в мире. Надо ценить и сохранять традиции, передавать их из поколения в поколение. Давайте популяризировать вышиванку не только среди украинцев, но и за рубежом. Это ведь невероятная сила и красота наших предков.

Анна Сердюк, главная героиня сериала «Цвет страсти»:

Мои дорогие украинцы! Поздравляю нас с Днем вышиванки! Ведь вышитая рубашка ― это наш уникальный оберег и своеобразный код нашей нации!

Горжусь тем, что мои прабабушки и бабушки вышивали рубашки, полотенца, картины, вкладывая в них часть своей души. Я невероятно счастлива, что также имею возможность продолжать исконные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды!

Мы, украинцы, проходим сложный тернистый путь нашей национальной идентификации. К сожалению, из-за невыразимой боли, потери, тоски… И в то же время отчаянную борьбу и твердую веру в нашу победу! Несмотря на все, мы объединяемся, становимся более сознательными и все больше понимаем глубинную ценность нашей культуры!

Я горжусь тем, что я украинка! Я верю в наш прекрасный народ и наше государство! Ведь наша ДНК вышита крестиком. Слава Украине!

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов, супруги-актеры украинских сериалов и кино:

Вышиванка ― это то, что нас объединяет. Что делает нас одной большой семьей. Это то, что передается из поколения в поколение. Мы всегда ценим традиции и вместе с тем не стоим на месте, потому что были и будем современной страной и народом.

Объединяйте нашу историю и современность, надевайте вышиванку не только по праздникам, но и в повседневной жизни, потому что она подходит к чему-либо. А первым, кто объединил украинскую вышиванку с повседневной одеждой (а именно с пиджаком), стал Иван Франко. При случае обратите внимание на 20-гривневую купюру.

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