В Украине и мире 19 мая празднуют День вышиванки — уникальной части нашей культуры. Вышивка на рубашках уникальна для каждой области, городка и села Украины, а традиция вышивать рубашку передается из поколения в поколение. Сегодня как никогда сохранение этой традиции важно для украинской культуры. О Дне вышиванки рассказали ведущие «Вікна-новини» на СТБ.

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Татьяна Высоцкая, ведущая проектов «Вікна-новини» и «Тайны ДНК»:

Во-первых, это красиво. Во-вторых, это важно. Вышиванка давно стала «Тайной нашей ДНК», самоидентичности и национальной эстетики. Я нескромно, но искренне горжусь, что вышила себе гладью и бисером две вышиванки. Теперь планирую замахнуться на вышивание платья в стиле бохо ― это так красиво, что никак не могу выбрать модель ― сейчас в продаже есть заготовки, на которых можно вышивать. Так что меня ждут великие дела!

Яна Брензей, ведущая «Вікна-новини»:

После победы Kalush Orchestra на Евровидении украинский философ Владимир Ермоленко, кажется, очень точно отметил: эта победа ― знак уникальных процессов в украинской культуре, в которой нет противоречий между прошлым и будущим, традицией и модерностью. Думаю, в этом кроется и причина нашей любви к вышиванкам. Они объединяют нас с предками, но и с современниками ― вышитые узоры ужасно стильные, согласитесь. В отличие от соседа-агрессора, который упивается культом выдуманной традиции, наша традиция ― живая и естественная, ее не надо навязывать, люди сами к ней тянутся. Она — крепкие корни, питающие роскошное дерево. Дерево, точно переживет съеденную насекомыми подсохшую березку.

Орест Дрималовский, ведущий «Вікна-новини»:

О вышиванке часто пишут, что это наш код нации, наш главный символ. Наша идентичность, красота и сила. То, что отличает нас от других. По вышиванке можно узнать, откуда она — из Косово, Галичины, Слобожанщины или Донбасса. Украинского Донбасса. Это все правда. Но вышиванка ― это еще и слишком красиво! Она как праздник. Одеваешь ― и улыбаешься. Светишься. Обожаю!

Ольга Кучер, ведущая «Вікна-новини»:

Мне нравится, что некогда формальный День вышиванки превратился в настоящий национальный праздник. Без привкуса «шароварщины», а с посылом ― «это наша культура и она вшита на генетическом уровне». Мне так досадно, что моя мама не успела вышить мне рубашку, но я обязательно вышью ее для своей дочери. А прабабушка Софии Галина еще и пообещала ей два платья ― одно на сейчас, а другое ― на 18 лет. И это прекрасная традиция, которую, я надеюсь, моя дочь сможет продолжить, передав эту национальную одежду своим детям.

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