Без русских актеров и озвучки: что будет с 4 сезоном «Крепостной»

Без русских актеров и озвучки. А также никакого сотрудничества с россией. Украинское телепроизводство с начала полномасштабного вторжения полностью отказалось от российского, меняя в целом подход к съемкам фильмов, сериалов и проектов. Что будет с «Крепостной»-4? На каком языке будет звучать сезон? И покажут ли «Крепостную» на СТБ? Подробности – читайте в материале.

Полномасштабная война наконец-то выгнала российских актеров и медийщиков россии с украинского телевидения. Каналы разорвали связи с гражданами страны-террориста.

«Мы сразу для себя приняли очень четкие правила относительно того, что мы не работаем с актерами, которые являются гражданами россии», — говорит генеральный директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Что будет с «Крепостной» 4?

Показательные изменения произошли в сериале «Крепостная». За развитием костюмированной русскоязычной драмы три года следили из 30 стран мира. И уже этой осенью зрители должны были увидеть финальный, 4 сезон.

«Война поставила точку в истории Крепостной. Не может быть продолжения никоим образом, именно потому, что в съемках принимали участие российские актеры», — добавляет шоураннер сериала Тала Пристаецкая.

По состоянию на февраль сезон был на финальной стадии съемок. Съемочная группа не успела доснять несколько последних сцен. Драму доснимали летом в Польше, которая с радостью помогла с локациями, техникой и командой. Остановить проект не могли, ведь есть обязательства перед польскими партнерами.Финальные сцены были переписаны таким образом, чтобы исключить присутствие россиян на площадке и полностью убрать героев, которых играют российские актеры. В сценах, на которых связан сюжет, россиян заменили дублерами. А тех актеров, кто поддержал войну или просто промолчал, вырезали из сезона во время монтажа.

На каком языке будет звучать 4 сезон «Крепостной»?

«В дистрибуцию сериал пойдет в украинском дубляже. Без языка производства. На каком бы языке не писался сценарий и не снимался до 24 февраля, “Крепостную” 4 увидят на украинском языке», — рассказала Тала Пристаецкая.

Покажут ли 4 сезон «Крепостной»?

В эфире телеканала СТБ сериал не выйдет. Вместо этого его будут транслировать в странах Европы уже осенью. Каждая серия будет идти с титрами благодарности ВСУ и историями участников съемочной группы, которые отправились на фронт для защиты своей Родины.

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Что будет с другими проектами на СТБ?

Такие изменения коснутся всех будущих проектов холдинга. Теперь без русских актеров, русской озвучки и без русских сериалов и фильмов.

Нет речи и о сотрудничестве с теми украинцами, которые, несмотря на циничное нападение россии, избрали медиарынок агрессора. Речь о хореографке Татьяне Денисовой. Проект «Танці» на СТБ планировался с ней уже этой осенью.

«Татьяна очень вдохновенно рассказывала, что хочет поддержать Украину. Она также находилась в Киеве в момент начала войны. Мы помогали ей эвакуироваться. Но знаем, что сегодня она находится в россии, где планирует сотрудничать с российскими телеканалами», – говорит Людмила Семчук.

После этого Денисову убрали из состава жюри, а также всех анонсов «Танців».

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Наступает золотое время для отечественных звезд. Уже скоро мы увидим расцвет молодых украинских артистов. А Украина открывает для себя новые возможности в сотрудничестве с другими иностранными партнерами, уверена гендиректор СТБ.

