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Каждая наша встреча — это и есть теплые моменты: Тарас Цымбалюк об общении со своей мамой

09.05.2022

Актер самых громких сериалов СТБ «Крепостная», «Спіймати Кайдаша», «Кава з кардамоном» Тарас Цымбалюк, признался, как часто видится с родителями, и кто для него его мама.

Тарас Цимбалюк мама

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У нас отличные отношения с мамой, с папой. Каждая наша встреча ― это и есть теплые моменты! Мы видимся редко, поэтому пытаемся создать обмен взаимной энергией. И нам это удается. Наши теплые встречи на Новый год, ведь мы его празднуем всегда вместе. Большой семьей!

Мама ― это Берегиня семьи. Это человек, отвечающий за семью, подает пример, без преувеличений. Я очень благодарен ей за все, что она сделала в моей жизни и продолжает делать.

Тарас Цимбалюк мама

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