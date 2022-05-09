Актор найгучніших серіалів СТБ «Кріпосна», «Спіймати Кайдаша», «Кава з кардамоном» Тарас Цимбалюк, зізнався як часто бачиться з батьками, і хто для нього його мама.

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У нас чудові стосунки з мамою, з татом. Кожна наша зустріч — це і є теплі моменти! Ми бачимося рідко, тож намагаємося створити обмін взаємною енергією. І нам це вдається. Наші найтепліші зустрічі на Новий рік, адже ми його святкуємо завжди разом. Великою родиною!

Мама — це Берегиня сім’ї. Це людина — яка відповідає за сім’ю, подає приклад, без перебільшень. Я дуже вдячній їй за все, що вона зробила у моєму житті і продовжує робити.

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