Зірка легендарної костюмованої драми «Кріпосна» Наталка Денисенко, зізнался, якою для неї була мама в дитинстві та чи схожа дівчина на неї тепер.

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Я пам’ятаю з глибокого дитинства, як мене мама заціловувала, поки я спала. Тепер я її розумію, тому що маленьких хочеться заціловувати. У мене маленький синочок, тож знаю, що це таке.

Але я розуміла, що це від любові. Ніжність моєї мами — це те, що я пам’ятала найяскравіше. Завжди відчувала неймовірну любов. А у підлітковому віці я відчувала і величезну підтримку. Пам’ятаю, як у школі її викликали до директора. Вона завжди відстоювала мою правоту. Я боролася за справедливість, інколи влаштовувала скандали, але мама завжди була на моєму боці.

І не менш важливе — тотальна довіра. У старших класах я почала під школою пробувати курити (сміється, — прим. ред). І у той момент повз мене проходила мамина знайома. Звичайно, вона це побачила. І коли я повернулася додому, моя мама запитала мене, чи дійсно це була я. Я заперечувала, мовляв, звичайно ні. І мама мені сказала: «Добре, я тобі вірю».

Для мене це було такою відповідальністю, що мама мені вірить. І тому це був поштовх не обманювати більше маму, бути чесною.

Моя мама дуже добра людина. Вона завжди допомагала всім, кому могла. Дуже гостинна. Напевно, ця гостинність і бажання прийти на допомогу — це для мене був приклад. Я так само люблю нагодувати всіх, потурбуватися. Дбайливість про своїх близьких — для мене це урок. І звичайно приклад у вихованні дітей! Я дуже люблю свого синочка. Не приховую своїх почуттів до нього і завжди відстоюю його інтереси.

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