День матері 2022: зірка «Кріпосної» Анна Сагайдачна поділилася головною порадою від мами
09.05.2022
Анна Сагайдачна, зірка легендарної костюмованої драми «Кріпосна» до Дня матері розповіла про підтримку, яку отримала від найріднішої людини.
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Мама подарувала мені безліч теплих дитячих спогадів, які зігрівають! І цукерки на новорічній ялинці, через які мама протягувала ниточки, щоби повісити іх на гілочки; і маленькі кексики з ізюмом, які мама купувала мені кожного разу після школи, як ми йшли додому… хоча грошей було обмаль. Найпростіші речі — це і є найцінніші спогади.
А найважливіша мамина порада, яка щодня допомагає мені по життю — не зважати на складнощі: поплакала, стало трошки легше і пішла далі.
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