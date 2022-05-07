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Ми завжди говоримо один одному про любов: Сергій Костира поділився теплими спогадами про маму

07.05.2022

До Дня матері ведучі телеканалу СТБ та актори серіалів поділились теплими спогадами про своїх мам та фото з ними. Сергій Костира, ведучий проєкту «Один за всіх», пригадав спільну з мамою традицію та найважливіший урок. 

Сергей Костира

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Мама в дитинстві завжди готувала мені млинці вранці, і цей запах я пам’ятаю досі. Вона щоранку будила мене поцілунком і обіймала. Звичка обіймати маму та цілувати досі зі мною. Ми завжди говоримо один одному про любов. 

Найважливіший урок, який я отримав від мами — це не боятися проявляти свої емоції. Мама вчила мене бути чоловіком, проте я ніколи не чув від неї: «не плач, ти ж — хлопчик» і інших подібних стереотипів. Вона з татом власним прикладом щодня показувала мені, що таке сім’я.

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