Як подати заявку на компенсацію зруйнованого житла в Україні

Для багатьох українців які зазнали втрат майна постає питання, як тепер отримати компенсацію. Процедура непроста й має особливості в залежності від типу помешкання. Команда проєкту «Один за всіх» та Сергій Костира, які весь цей час допомагають українцям, зібрали поради, що треба зробити, щоб отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло через війну.

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Російські ракети зруйнували житло тисяч українців ― хтось залишився без вікон, без дверей, хтось втратив усе в пожежі, залишилася лише пуста будівля, а у когось житло зруйноване вщент. Що робити аби запустити процес відбудови зруйнованого житла? Ведучий Сергій Костира у воєнному спецвипуску «Один за всіх» на телеканалі СТБ запитав у експертів, який має бути порядок дій.

Експерт у сфері будівництва Олег Попенко підкреслив, що порядок дій залежить від того, чи ще квартира, чи приватний будинок.

Хто має право на компенсацію за зруйноване житло та майно

власники пошкодженого або зруйнованого житла;

інвестори у житлове будівництво, якщо вони отримали право на виконання будівельних робіт, але не ввели будівлю в експлуатацію;

члени кооперативів, які викупили квартиру чи інше приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;

спадкоємці осіб усіх зазначених вище категорій.

Отримувачі компенсації за пошкодження спільного майна багатоквартирного будинку ― ОСББ чи управителі, які здійснюють утримання відповідних будинків.

Як подати заявку на компенсацію зруйнованого житла

Якщо ушкоджень зазнав багатоквартирний будинок потрібно:

визначитися з типом пошкоджень: ваша квартира чи загалом будинок

подати заяву про пошкодження як власник квартири

звернутися до голови ОСББ аби він подав заяву про пошкодження спільного майна

подати спільну та особисту заяву про пошкодження від мешканців будинку до поліції

подати заяву до органів місцевої влади для проведення технічного обстеження будинку

подати заяву в застосунок «ДІЯ» з фотофіксацією на відшкодування коштів

Якщо руйнувань зазнав будинок у приватному секторі:

подати заяву в поліцію щоб розпочати кримінальне провадження

подати заяву в застосунок «ДІЯ» з фотофіксацією на відшкодування коштів

подати заяву до органів місцевого самоврядування (ОТГ або селищна рада) для проведення технічного обстеження будинку

Яка сума компенсації за зруйноване житло

Про жодні конкретні цифри чи коефіцієнти досі не називаюься. Методику оцінювання розробляють Міністерства розвитку громад та територій і з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Поки що йде проце оцінки збитків, якими займаються Комісії з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії рф.

Як подати заявку на компенсацію зруйнованого житла через «ДІЯ»

У додатку «ДІЯ» у меню Послуги оберіть пункт «Пошкоджене майно». Заповніть форму. Для цього знадобиться така інформація:

дані щодо пошкодженого об’єкта;

фото та опис пошкоджень;

контактні дані.

Якщо інформація про об’єкт зберігається в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), вона підтягнеться автоматично. У разі відсутності інформації про об’єкт в ДРРП ви матимете змогу внести інформацію в ручному режимі.

Після заповнення форми та її реєстрації ви зможете завантажити заяву у форматі PDF або отримати її на електронну пошту.

Що буде оцінюватися при визначенні шкоди житлу та майну:

Вартість зруйнованого та пошкодженого житла, яке потребує відновлення;

Фактичні витрати, здійснені для відновлення пошкодженого житлового фонду і об’єктів житлово-комунального господарства;

Фактичні витрати на здійснення грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації;

Вартість зруйнованих та пошкоджених об’єктів малоповерхового житлового будівництва, у тому числі дачного та садибного типу, а також їх частини;

Вартість зруйнованих та пошкоджених об’єктів незавершеного житлового будівництва.

Що робити, якщо взяли кредит для того аби придбати квартиру або будинок, а вони повністю чи частково пошкоджені

Банки надають споживчі кредити й надають гроші в борг. Коли та куди їх витратили, банку не цікаво. Тому навіть якщо майно пошкоджено або знищено, це не припиняє необхідність повертати кредит. Більш того за весь період часу банки нараховують відсотки. Війна – форс-мажорні обставини. Банк може припинити на період військового стану нарахування відсотків по кредиту. Банк під час військового стану повинен відмінити штрафи та пеню за неможливість сплачувати кредит.

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«Кожному українцю, що втратив майно внаслідок нападу росії на Україну, варто розуміти: держава тільки починає налагоджувати алгоритми дій та шукати гроші на компенсацію всіх збитків. Тому, на жаль, очікувати на оперативну допомогу в цьому питанні не варто. Дуже важливо фіксувати усю шкоду, залишати документальні свідчення, фото та відео. Це має юридичну, історичну дію. Це підлягає оцінці. Компенсація можлива за умов якщо в людей будуть відповідні докази», – коментує Сергій Костира.

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