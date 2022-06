Один за всіх: Сергій Костира про волонтерство, спроби піти на фронт та російську пропаганду

Ведучий програми «Один за всіх» Сергій Костира розповів ведучій «Вікна-новини» на СТБ Яні Брензей, чому його не взяли до лав ЗСУ, чим займається зараз та як вберегтися від російської пропаганди.

Більше на тему: «Один за всіх» спецвипуск від 05.06.2022: Історії виживших на «Азовсталі» в Маріуполі

Про службу у ТРО та спроби піти на фронт: Я знову повернувся до лав територіальної оборони Києва.

Про волонтерство

Про танк, що став причиною зруйнованих будинків мешканців Київської області

Про те, що болить зараз найбільше

Про результат російської пропаганди

Про те, як вберегтися від російської пропаганди

