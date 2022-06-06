Один за всіх: Сергей Костыра о волонтерстве, попытки уйти на фронт и российскую пропаганду

Ведущий программы «Один за всіх» Сергей Костыра рассказал ведущей на СТБ Яне Брензей, почему его не взяли в ряды ВСУ, чем занимается сейчас и как уберечься от российской пропаганды.



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О службе в ТРО и попытках пойти на фронт: Я снова вернулся в ряды территориальной обороны Киева.

С первых дней ушел в территориальную оборону, после окончания активной фазы наступления на Киев решил, что ТРО для меня маловато. И направился в военкомат. Признаюсь, там не поведал всю правду об инсульте в 2003 году. Прошел комиссию, очень хотел уйти на фронт. Но наших военных не проведешь. Мне позвонили по телефону и сказали, что меня не пропустят с инсультом и второй группой инвалидности. Для себя понимал, если я не могу использовать свои знания таким образом, должен однозначно заниматься волонтерством. Но по секрету расскажу вам, я снова вернулся в ряды территориальной обороны Киева.

О волонтерстве

Мы собираем продукты питания, лекарства. Недавно отвели гуманитарный конвой вместе с другими волонтерскими организациями в Киевскую область. Те города, которые слышали по телевизору, Буче, Бородянке и другие, о них знают, там более или менее с обеспечением нормально. А вот областям этих городов гораздо сложнее.

О танке, который стал причиной разрушенных домов жителей Киевской области

Есть одна из проблем, о которой я узнал при нашей поездке и очень хотел бы ее решить. Когда мы приехали в один населенный пункт возле Бородянки с гуманитарным конвоем, обратили внимание на танк, стоящий посреди дороги. Мы начали раздавать людям еду, лекарства, общаться с ними. Вижу женщину всю в слезах, идущую ко мне. Я был готов, что она может попросить о помощи, гуманитарной или в виде консультации, поскольку узнала во мне ведущего «Один за всіх». Но она попросила совсем другое. Рассказала, что из-за того же танка посреди улицы у них снесло несколько домов. Подбитый танк стоит с начала войны и его никто не убирает, а наступавшие рашисты думали, что этот танк действующий и били по нему из воздуха. От этого разлетается и все вокруг. Я делал отдельный пост, где просил обратить внимание на этот танк. Понимаю, что пока документируются преступления другого государства на территории нашего — это вещественное доказательство. Но его уже однозначно следует убрать. Люди не столько боятся возвращения рашистов, как этих очередных прилетов по танку.

О том, от чего болит сейчас больше всего

Когда еще до проекта 20 лет работал адвокатом, я постоянно наблюдал человеческие страдания, утрату человечности и жестокость. Но от того, что я вижу сейчас, у меня добавились больше седых волос. Даже кто-то из телезрителей заметил через экран и написал, что я состарился за эти три месяца. Нельзя стоять в стороне, когда это происходит. То, что делают эти ублюдки, это позор. Об этом даже противно говорить.

О результате российской пропаганды

А еще хуже, когда общаешься с людьми с оккупированных территорий, и они начинают поддерживать позицию рашситов. Им очень сильно промывают мозги. Создаются определенные обстоятельства, при которых создается заблуждение у людей в оккупации, что обстреливают их и убивают украинские войска. Российские захватчики прибегают к тому, что переодеваются в форму Вооруженных Сил Украины и обстреливают жилые кварталы. А потом к людям приходят обученные психологи из числа российских разведчиков и начинают промывать людям мозги. Я с такими людьми, как публичное лицо, волонтер, психолог, всегда стараюсь общаться и объяснять им происходящую правду.

О том, как уберечься от российской пропаганды

Это не просто уберечься от пропаганды. Но мы должны помнить: у нас есть этап нашей жизни до войны и после. Если мы рассказываем о так званых нациках, то вы видели хоть одного нацика на территории Мариуполя, Донецка или Луганска до войны — нет. До нападения россии на Украину вас убивали за русский язык — нет. Следует больше контактировать с реальностью и проводить параллель с жизнью, что было раньше, до нападения.

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