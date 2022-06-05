Остросоциальный проект «Один за всіх» возвращается в эфир телеканала СТБ. Ведущий Сергей Костыра вместе с экспертами продолжает бороться за правду и справедливость в сегодняшних реалиях. В новом спецвыпуске «Один за всех» Сергей Костыра с командой раскрывают тяжелые истории выживших в Мариуполе украинцев, которые скрывались на «Азовстали» от зверского насилия российских оккупантов.

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Семья Чехонацких два месяца провела в Мариуполе под постоянными обстрелами русских оккупантов. Они топили снег, готовили пищу из того, что было, на открытом огне у укрытия.

Наталья Бабуеш с мужем в одном из бункеров завода стала почти второй мамой для детей. Рискуя своей жизнью, она выходила на улицу, чтобы готовить еду для 50 человек.

Однако даже и этого не было бы, если бы не защитники Мариуполя – «Азов», подразделения ВСУ, ТерО, нацполиция, пограничники и морская пехота. Они превратили «Азовсталь» в крепость, которая держалась дольше всех перед оккупантами.

Семья Чехонацких два месяца скрывалась на «Азовстали», а затем благодаря стараниям правительства Украины им удалось вырваться из окружения. Старшему сыну Егора ― 15 лет, а младшему – 12 лет. Егор мечтает, чтобы его старший сын получил возможность учиться за границей.

Семья скрывалась на «Азовстали» после того, как россияне начали обстреливать жилые дома из «Градов». Раньше Егор работал там ковалем, а потом узнал об обустроенном укрытии, где была еда и вода. Когда они туда попали, там уже собралось 50 человек, скрывающихся от войны. У каждой семьи свои взгляды на жизнь, многие ругались из-за политики, распределения еды, домашних животных, то есть были бытовые ссоры.

Психолог Анна Просветова рассказала о том, как гасить конфликты в схожих ситуациях. Люди находятся в необычных обстоятельствах и пытаются выжить.

Как предотвращать конфликты в укрытиях:

Следует понимать, что психика находится в новых обстоятельствах;

Не следует реагировать остро на слова и поведение человека, провоцирующего конфликт – его психологическое состояние не в норме;

Сказать себе, что конфликтующий человек оказался в сложных обстоятельствах в ограниченном пространстве с незнакомцами. Это отражение ненормальной ситуации, а не сам человек.

Военные помогали гражданским с едой, показали, где можно брать еще припасы. Но это было рискованно ― завод обстреливали, поэтому можно было погибнуть в процессе добычи.

Потом военные неожиданно сообщили, что можно уехать из Мариуполя. Тремя партиями под эгидой «Красного Креста» часть людей вывезли с завода через блокпосты россиян.

Как правильно обустроить оборонительные укрепления, чтобы создать неприступную крепость? Как обеззараживать воду, чтобы можно было ее пить? Как готовить еду, выживать в оккупации и осаде? И как потом вернуться к обычной жизни, если удалось вырваться?

Ответы на эти вопросы узнайте в полном выпуске «Один за всіх» от 05.06.2022.

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