Армия россии с начала полномасштабного вторжения временно оккупировала некоторые населенные пункты и территории Украины. Местами они долго не удержались, а в других городах и селах устроили резню среди гражданских. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказал, как правильно говорить с людьми, пережившими ужасы оккупации.

Девушка из Винницы обратилась за помощью, потому что к ней должна приехать сестра, которая месяц была под оккупацией рашистами. Героиня не знает, как вообще с ней правильно общаться, потому что та потеряла и мужа, и дом.

Как правильно говорить с людьми, пережившими ужас оккупации

Дайте им отдохнуть и почувствовать себя в безопасности.

У людей травматический опыт. Возможно, они на время хотят забыть о том, что было, чтобы перезагрузиться, привести в порядок психику. Чтобы позже вернуться к этому. Сейчас важно, чтобы они почувствовали, что им больше ничего не угрожает.

Инициатива разговора должна поступать от них. Не давите своими вопросами.

Если человек говорит первым ― обязательно поддерживайте этот разговор, это облегчит его состояние. Можно попытаться спросить, как человек себя чувствует, но нельзя настаивать. Возможно, человек не захочет говорить об этом с вами.

Будьте искренними. Избегайте штампов типа «все будет хорошо», «я тебя понимаю» и т.д. Если человек закрывается и грустит в течение нескольких недель ― уговорите его обратиться к психотерапевту.

Такая ситуация свидетельствует о том, что человек не в состоянии справиться с этой ситуацией самостоятельно, возможно, он не понимает, что ему нужна помощь.

Не берите на себя роль профессионального психотерапевта.

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