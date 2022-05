Армія росії від початку повномасштабного вторгнення тимчасово окупувала деякі території України та населені пункти. Місцями вони не втрималися довго, а в інших містах та селах влаштували різанину серед цивільних. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповів, як правильно говорити з людьми, які пережили жахіття окупації.

Дівчина з Вінниці звернулася за допомогою тому, що до неї має приїхати сестра, яка місяць була під окупацією рашистами. Героїня не знає, як взагалі з нею правильно спілкуватися, бо та втратила і чоловіка, і дім.

У людей травматичний досвід. Можливо, вони на деякий час хочуть забути про те, що було, щоб перезавантажитися, привести до ладу психіку. Щоб пізніше повернутися до цього. Зараз важливо, щоб вони відчули, що їм більше нічого не загрожує.

Якщо людина говорить першою ― обов’язково підтримуйте цю розмову, це полегшить її стан. Можна спробувати запитати, як людина себе почуває, проте не можна наполягати. Можливо, людина не захоче говорити про це саме з вами.

Така ситуація свідчить про те, що людина не в змозі справитися з цією ситуацією самостійно, можливо, вона не розуміє, що їй потрібна допомога.

