Один за всіх спецвыпуск от 29.05.2022

Остросоциальный проект «Один за всіх» возвращается в эфир телеканала СТБ. Ведущий Сергей Костыра вместе с экспертами продолжает бороться за правду и справедливость в сегодняшних реалиях. В новом спецвыпуске «Один за всіх» юрист и ведущий Сергей Костыра с командой объяснят украинцам, как обратиться за помощью из-за уничтоженного жилья и как восстановить документы на собственность, утерянные из-за войны.

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50-летняя Наталья из-за войны потеряла жилье, которое любила годами, делала ремонты и подстраивала под себя ― все уничтожено полностью за считанные минуты. Теперь она не знает, ни куда ей податься за компенсацией имущества, ни что делать дальше.

Ее 2-комнатная квартира сгорела полностью, теперь она с семьей живет в школе, и уже к 1-му числу следующего месяца нужно оттуда выселяться.

Когда вся семья была дома, начались обстрелы. Наталья подняла сына, которого снесло ударной волной, потом вытащила маму. После этого она успела только достать часть документов и собаку, когда в квартиру попал еще снаряд, спровоцировавший пожар.

Люди и соседи снаружи начали тушить пожар. Пожарные не смогли приехать, потому что были сильные обстрелы.

Они чудом эвакуировались из Бучи ― бабушка встретила мужчину, который сказал, где ждать автобусы. А во Львове их разместили волонтеры ― люди дали также белье и одежду. Волонтеры их кормят три раза в день.

Команда Сергея Костыры начала искать семье Натальи жилье и пообещала помочь оформить документы на возмещение.

Психолог Анна Кушнерук сказала, что Наталья с семьей попала в самую плохую ситуацию ― когда они не могли ничего сделать, пока уничтожалось их имущество. Она говорит, что мысли о пожаре, безысходности и желании что-то изменить могут приходить после такого еще в течение двух месяцев ― от них никуда не деться. Однако нужно постепенно объяснять себе, что я ничего не мог поделать, это уничтожила война. Также нужно перечислить то, что у вас осталось.

Как подготовить свой дом к обстрелам

Хуже всего в обстрелах ― взрывная волна, она обезвреживает больше и разрушает все вокруг. От этой волны нужно защитить жилье:

Заклеить окна и балконные двери скотчем;

Забить окна фанерой или досками;

В частном доме заложить окна мешками с песком;

Убрать с подоконников все комнатные растения в керамических вазонах;

Убрать всю посуду, банки, бутылки;

Убрать вазы, стеклянный и керамический декор;

Убрать ковры и ковровые дорожки с полов и стен;

Убрать с балконов полотенца, одежду и т.п.;

Убрать с подоконников косметические и гигиенические средства;

Подготовить огнетушитель, воду, песок;

Обязательно перекройте газ и выключите бойлер.

Самое безопасное место — где между вами и окном две стены. Также обязательно сделать запасы воды, еды и лекарства. Соберите необходимые документы и вещи, чтобы спуститься в укрытие.

Что делать, чтобы быстрее получить компенсацию за имущество, разрушенное во время войны с россией

Для многоквартирных домов:

Определиться с типом повреждений ― квартира или дом. Подать заявление о повреждении как владелец квартиры. Обратиться к главе ОСМД, если оно есть, чтобы подать заявление о повреждении общего имущества. Подать общее и личное заявление о повреждениях от жильцов дома в полицию. Подать заявление в органы местной власти для проведения технического обследования дома. Подать заявление в приложение «ДІЯ» с фотофиксацией на возмещение средств.

Для дома в частном секторе:

Подать заявление в полицию, чтобы возбудить уголовное производство. Подать заявление на возмещение в приложение «ДІЯ» с фотофиксацией. Подать заявление в органы местного самоуправления на проведение технического обследования дома.

Что Сергей Костыра посоветовал Наталье и ее семье для получения возмещения? Как проект «Один за всіх» помог ей? И как сложилась жизнь Наталии и ее семьи дальше?

Ответы на эти вопросы узнайте в полном выпуске «Один за всіх» от 29.05.2022.

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