Один за всіх спецвипуск від 29.05.2022

Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» повертається в ефір телеканалу СТБ. Ведучий Сергій Костира разом із експертами продовжує боротися за правду і справедливість у реаліях сьогодення. У новому спецвипуску «Один за всіх» юрист та ведучий Сергій Костира з командою пояснять українцям, як звернутися по допомогу через знищене житло та як відновити документи на власність, втрачені через війну.

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50-річна Наталя через війну втратила житло, яке любила роками, робила ремонти та підлаштовувала під себе ― все знищено вщент за лічені хвилини. Тепер вона не знає, ні куди їй податися за компенсацією майна, ні що робити далі.

Її 2-кімнатна квартира згоріла повністю, тепер вона із сім’єю живе у школі, і вже до 1 числа наступного місяця треба звідти виселятися.

Коли вся сім’я була вдома, почався обстріл. Наталя підняла сина, якого знесло ударною хвилею, потім витягла маму. Після цього вона встигла тільки дістати частину документів й собаку, коли в квартиру потрапив ще снаряд, який спровокував пожежу.

Люди та сусіди знадвору почали гасити пожежу. Пожежники не змогли приїхати, тому що був сильний обстріл.

Вони чудом евакуювалися з Бучі ― бабуся зустріла чоловіка, який сказав, де чекати автобуси. А у Львові їх розмістили волонтери ― люди дали також білизну та одяг. Волонтери їх годують тричі на день.

Команда Сергія Костири почала шукати сім’ї Наталії прихисток та пообіцяла допомогти оформити документи на відшкодування.

Психолог Анна Кушнерук сказала, що Наталя з сім’єю потрапила у найгіршу ситуацію ― коли вони не могли нічого зробити, поки знищувалося їхнє майно. Вона каже, що думки про пожежу, безвихідь та бажання щось змінити можуть приходити після такого ще протягом двох місяців ― від них нікуди не подітися. Проте треба поступово пояснювати собі, що я нічого не міг зробити, це знищила війна. Також треба перерахувати те, що у вас залишилося.

Як підготувати свою оселю до обстрілів

Найгірше у обстрілах ― вибухова хвиля, вона знешкоджує більше й руйнує все навколо. Від цієї хвилі й треба захистити житло:

Заклеїти вікна та балконні двері скотчем;

Забити вікна фанерою чи дошками;

У приватному будинку закласти вікна мішками з піском;

Прибрати з підвіконь усі кімнатні рослини у керамічних глечиках;

Прибрати увесь посуд, банки, пляшки;

Прибрати вази, скляний та керамічний декор;

Прибрати килими та килимові доріжки з підлоги та стін;

Прибрати з балконів рушники, одяг, тощо;

Прибрати з підвіконь косметичні та гігієнічні засоби;

Підготувати вогнегасник, воду, пісок;

Обов’язково перекрити газ та вимкнути бойлер.

Найбезпечніше місце — де між вами та вікном дві стіни.Також обов’язково зробити запаси води, їжі та ліків. Зберіть необхідні документи та речі, на випадок того, щоб спуститися в укриття.

Що робити, щоб найшвидше отримати компенсацію за майно, зруйноване під час війни з росією

Для багатоквартирних будинків:

Визначитися з типом пошкоджень ― квартира чи будинок. Подати заяву про пошкодження як власник квартири. Звернутися до голови ОСББ, якщо воно є, щоб подати заяву про пошкодження спільного майна. Подати спільну та особисту заяву про пошкодження від мешканців будинку до поліції. Подати заяву до органів місцевої влади для проведення технічного обстеження будинку. Подати заяву у застосунок «ДІЯ» з фотофіксацією на відшкодування коштів.

Для будинку у приватному секторі:

Подати заяву в поліцію, щоб розпочати кримінальне провадження. Подати заяву на відшкодування в застосунок «ДІЯ» з фотофіксацією. Подати заяву в органи місцевого самоврядування для проведення технічного обстеження будинку.

Що Сергій Костира порадив Наталі та її сім’ї для отримання відшкодування? Як проєкт «Один за всіх» допоміг їй? Та як склалося життя Наталі та її сім’ї далі?

Відповіді на всі ці запитання дізнайтесь у повному випуску «Один за всіх» від 29.05.2022.

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