Один за всіх спецвипуск від 29.05.2022

Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» повертається в ефір телеканалу СТБ. Ведучий Сергій Костира разом із експертами продовжує боротися за правду і справедливість у реаліях сьогодення. У новому спецвипуску «Один за всіх» юрист та ведучий Сергій Костира з командою пояснять українцям, як звернутися по допомогу через знищене житло та як відновити документи на власність, втрачені через війну.

50-річна Наталя через війну втратила житло, яке любила роками, робила ремонти та підлаштовувала під себе ― все знищено вщент за лічені хвилини. Тепер вона не знає, ні куди їй податися за компенсацією майна, ні що робити далі.

Її 2-кімнатна квартира згоріла повністю, тепер вона із сім’єю живе у школі, і вже до 1 числа наступного місяця треба звідти виселятися.

Коли вся сім’я була вдома, почався обстріл. Наталя підняла сина, якого знесло ударною хвилею, потім витягла маму. Після цього вона встигла тільки дістати частину документів й собаку, коли в квартиру потрапив ще снаряд, який спровокував пожежу.

Люди та сусіди знадвору почали гасити пожежу. Пожежники не змогли приїхати, тому що був сильний обстріл.

Вони чудом евакуювалися з Бучі ― бабуся зустріла чоловіка, який сказав, де чекати автобуси. А у Львові їх розмістили волонтери ― люди дали також білизну та одяг. Волонтери їх годують тричі на день.

Команда Сергія Костири почала шукати сім’ї Наталії прихисток та пообіцяла допомогти оформити документи на відшкодування.

Психолог Анна Кушнерук сказала, що Наталя з сім’єю потрапила у найгіршу ситуацію ― коли вони не могли нічого зробити, поки знищувалося їхнє майно. Вона каже, що думки про пожежу, безвихідь та бажання щось змінити можуть приходити після такого ще протягом двох місяців ― від них нікуди не подітися. Проте треба поступово пояснювати собі, що я нічого не міг зробити, це знищила війна. Також треба перерахувати те, що у вас залишилося.

Найгірше у обстрілах ― вибухова хвиля, вона знешкоджує більше й руйнує все навколо. Від цієї хвилі й треба захистити житло:

Найбезпечніше місце — де між вами та вікном дві стіни.Також обов’язково зробити запаси води, їжі та ліків. Зберіть необхідні документи та речі, на випадок того, щоб спуститися в укриття.

Для багатоквартирних будинків:

Для будинку у приватному секторі:

Що Сергій Костира порадив Наталі та її сім’ї для отримання відшкодування? Як проєкт «Один за всіх» допоміг їй? Та як склалося життя Наталі та її сім’ї далі?

Відповіді на всі ці запитання дізнайтесь у повному випуску «Один за всіх» від 29.05.2022.

