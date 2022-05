Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» повертається в ефір телеканалу СТБ. Ведучий Сергій Костира разом із експертами продовжує боротися за правду і справедливість у реаліях сьогодення. У новому спецвипуску «Один за всіх» ви побачите історію українки, яка втратила сім’ю та хоче виїхати у Великобританію, але боїться аферистів. Чи можна довіряти людям, які запропонували допомогу, ― дізнайтесь далі.

Більше на тему: «Один за всіх» спецвипуск від 15.05.2022: депортація українців на росію та фільтраційні табори окупантів

Рашисти вбили чоловіка та 12-річну дочку Вікторії з Чернігова, обстрілявши авто родини. Жінка з однорічною дочкою Варею опинилися в заручниках в окупованому Ягідному.

Протягом місяця вони жили у підвалі зі старенькими. Окупанти відкривали двері, щоб дати їжі або забрати мертвих. Тіла складали просто у сусідній будівлі. Через нелюдські умови у тому підвалі загинуло багато українців ― і місцевих, і таких заручників, як Вікторія. Помирали і молодь, і пенсіонери ― рашисти не мали жалю ні до кого.

На 25-ий день окупації Ягідне звільнили українці, і Вікторія з донькою переїхали до Польщі. Проте й тут їхнє життя не виявилось безпечним.

Історія Вікторії набула розголосу, і з нею зв’язалися чоловіки ― Жань-Поль та Дерек, які запропонували переїхати до Великобританії.

Однак, Вікторія боїться, що це можуть бути аферисти або торговці людьми. Жінка не знає мови і боїться опинитися беззахисною за кордоном. Жан-Поль та Дерек попросили надати їм закордонні документи для оформлення переїзду, й це насторожило її.

Що скажуть Жан-Поль та Дерек журналістам проєкту «Один за всіх»? Чи нададуть вони докази своєї діяльності? Ким вони виявляться ― чесними волонтерами, які допомогли безлічі сімей, чи підозрілими аферистами?

Відповіді на всі ці запитання дізнайтесь у повному випуску «Один за всіх» від 22.05.2022.

Більше на тему: Допомога психолога: Як правильно говорити з людьми, які пережили жахіття окупації?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.