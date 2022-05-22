Остросоциальный проект «Один за всіх» возвращается в эфир телеканала СТБ. Ведущий Сергей Костыра вместе с экспертами продолжает бороться за правду и справедливость в сегодняшних реалиях. В новом спецвыпуске «Один за всіх» вы увидите историю украинки, которая потеряла семью и хочет уехать в Великобританию, но боится аферистов. Можно ли доверять людям, которые предложили помощь, ― узнайте дальше.

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Рашисты убили мужа и 12-летнюю дочь Виктории из Чернигова, обстреляв автомобиль семьи. Виктория с годовалой дочерью Варей оказались в заложниках в оккупированном Ягодном. И в течение месяца они жили в подвале со стариками.

Оккупанты открывали дверь, чтобы дать еды или забрать мертвых. Тела складывали просто в соседнем здании. Из-за бесчеловечных условий в этом подвале погибло много украинцев — и местных, и таких заложников, как Виктория. Умирали и молодежь, и пенсинеры ― рашисты не жалели никого.

На 25-ый день оккупации Ягодное освободили украинцы, и Виктория с дочерью переехали в Польшу. Однако и здесь ее жизнь не оказалась безопасной.

История Виктории получила огласку, и с ней связались мужчины ― Жань-Поль и Дерек, которые предложили переехать в Великобританию.

Однако Виктория боится, что это могут быть аферисты или торговцы людьми, ведь она не знает языка и боится оказаться беззащитной за рубежом. Жан-Поль и Дерек попросили предоставить им зарубежные документы якобы для оформления переезда, и это насторожило женщину.

Что скажут Жан-Поль и Дерек журналистам проекта «Один за всіх»? Предоставят ли они доказательства своей деятельности? И кем они окажутся ― честными волонтерами, которые помогли множеству семей, или подозрительными аферистами?

Ответы на эти вопросы узнайте в полном выпуске «Один за всіх» от 22.05.2022.

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