Остросоциальный проект «Один за всіх» возвращается в эфир телеканала СТБ. Ведущий Сергей Костыра вместе с экспертами продолжает бороться за правду и справедливость в сегодняшних реалиях. В новом спецвыпуске «Один за всіх» вы увидите истории сразу нескольких семей, которым пришлось прорываться из оккупации – из-за принудительной депортации в россию или через фильтрационные лагеря. Узнайте дальше.

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Надежда Кузьминова 24 февраля была в Мариуполе. Чтобы выжить, она вынуждена была согласиться на принудительную депортацию из оккупированных территорий и фильтрационных лагерей на россию.

Ее родственники в городе погибли, квартира и дом уничтожены взрывом. Убили даже ее кошку. Все всегда были поражены Мариуполем, а теперь все просто разрушено. Надежде удалось вырваться к сестре в Турцию.

Она рассказала, что уже 2 марта пропали все коммуникации, и люди вынуждены были готовить под открытым небом под пулями и взрывами. Ее квартира была уничтожена, и Надежду пригласили пожить в соседнем доме, а затем она переместилась в укрытие в подвале.

Психолог Анна Кушнерук дает советы, как выживать в блокаде:

― настройте себя на мысль, что нужно выжить;

― концентрируйтесь на том, что каждый час, каждый день ― это уже ваша маленькая победа ― вы выстояли;

― поставьте себе цель думать о том, что эти трудности временны и вы спасетесь.

Фокусируйтесь на том, что вы спасаете самое важное ― вашу жизнь и ваших родных.

Также она дала советы, как вести себя, если к вашему укрытию пришли оккупанты:

― не нужно демонстрировать пренебрежение к агрессору;

― не нужно реагировать на вопросы-провокации, как «ну, что ты здесь сидишь?», «ну что, любишь свою страну?»;

― в общении с захватчиками следует избегать фраз: «а как вы можете так поступать», «и кто вы здесь такие на нашей земле», «почему вы к нам пришли».

Надежда при очередной бомбардировке поняла, что надо бежать, пока можно. Знакомый, у которого автомобиль еще был на ходу, взял ее с собой и они уехали в Старобешево ― там началась «фильтрация», где не было ни еды, ни воды, ни туалетов. Они ждали три дня, потом всех сфотографировали, собрали биоданные и информацию об отношении к россии и «ДНР». Затем забрали телефоны и документы на проверку.

Анна Кушнерук отметила: важно понимать, что у людей, которых принудительно депортировали, не было другого выбора, чтобы выжить, и их не надо за это осуждать.

Как Надежда прошла фильтрацию и смогла ли она ответить на вопросы россиян? Что они обнаружили у нее в телефоне? Как ей удалось уехать из россии к родственникам?

Ответы на эти вопросы узнайте в полном новом выпуске «Один за всіх» от 15.05.2022.

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