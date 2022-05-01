Остросоциальный проект «Один за всіх» возвращается в эфир телеканала СТБ. Ведущий Сергей Костыра вместе с экспертами продолжает бороться за правду и справедливость в сегодняшних реалиях. В премьерном спецвыпуске «Один за всіх» вы увидите истории сразу нескольких семей, которым пришлось спасаться от войны бегством в Европу. Среди них ― отец-одиночка Сергей, который на себе ощутил все трудности жизни переселенца. С чем ему пришлось столкнуться? И на что следует обратить внимание, спасаясь от войны за границу? Узнайте далее.

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После начала полномасштабной войны в Украине 34-летнему Сергею Антонюку с 5-летним сыном Родионом пришлось искать убежище в Болгарии. После смерти жены отец-одиночка уже два с половиной года сам занимается воспитанием ребенка. Когда в Николаеве начались массивные атаки со стороны рф, мужчина принял решение уехать, чтобы спасти сына. Поскольку Сергей воспитывает его один, он имеет разрешение на выезд из Украины.

Юрист Елена Калашник заверяет, что также пересечь границу в данный момент могут мужчины, у которых на содержании находятся трое и больше детей до 18 лет, дети до 18 лет с инвалидностью или тяжелой болезнью, а также те мужчины, которые заняты постоянным уходом за больной женой или родителями, которым по решению МСК нужен уход.

После благополучного пересечения границы и заселения в отель для беженцев Сергей столкнулся с еще одной проблемой. Соотечественники постоянно упрекали его тем, что он выехал из Украины.

Психолог Анна Кушнерук советует всем мужчинам в подобной ситуации набраться внутреннего мужества и держаться позиции, что вы будете терпеть этот дискомфорт ради ребенка и, когда будет возможность, поддержите Украину финансово или физически.

Сейчас Сергей хочет найти работу в Болгарии, чтобы обеспечить себя и сына. Однако ему сложно это сделать, ведь он не знает языка и совершенно не осведомлен в своих правах. С такой проблемой, увы, сейчас сталкиваются многие украинские переселенцы. Если вы также ищете работу в ЕС, в первую очередь вам нужно обратиться в органы государственной власти. И только потом уже стоит искать работу. HR-специалист Татьяна Пашкина советует делать это таким образом:

При оформлении на работу в Европе важно иметь документы, подтверждающие статус пребывания в стране. Сейчас все украинцы могут оформить статус беженца либо временной защиты. Команда «Один за всіх» помогла Сергею организовать встречу с местными властями Болгарии, чтобы он узнал все юридические тонкости этого вопроса.

Чем окончится его поход в мэрию? Решится ли Сергей оформить статус пребывания в Болгарии? На какие социальные гарантии украинцам можно рассчитывать в Европе? Где безопасно рожать, а где можно быстро найти работу? И в каких странах ЕС можно бесплатно получить медицинскую помощь?

Ответы на все эти вопросы узнайте в полном спецвыпуске «Один за всіх» от 01.05.2022.

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